Кабмин утвердил концепцию перехода к предоставлению госуслуг в режиме 24/7

Он пояснил, что кабмин продолжает создавать условия для комфортного и удобного взаимодействия граждан с государством. Премьер обратил внимание, что в прошлом послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил организовать предоставление абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг «24 часа в сутки 7 дней в неделю», чтобы «люди могли решить жизненные вопросы в удобное для них время, причем без личного посещения».
«Теперь все процессы оказания государственных и муниципальных услуг будут последовательно переводиться в цифровой формат и предоставляться проактивно. Соответствующая концепция утверждена», — сказал Мишустин.
По словам главы кабмина, это позволит к концу следующего года «свести на нет бумажную волокиту, временные и финансовые затраты для людей, а также значительно сократить сроки предоставления услуг».
«При этом граждане и дальше смогут в случае необходимости очно оформить и получить нужную справку или выписку на бумаге в многофункциональных центрах либо ведомствах», — заверил он.
Сейчас, констатировал Мишустин, пока не все государственные услуги оказываются в электронном виде.
«Например, для получения полиса обязательного медицинского страхования человек должен лично обратиться в страховую компанию или в многофункциональный центр, — пояснил председатель правительства. — Как правило, для этого нужно заранее находить время, подстраиваться под график работы». Более того, отметил премьер, такой полис существует пока только в бумажном виде, что не всегда удобно.