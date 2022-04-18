16:42 (мск), источник: Коммерсантъ
В Россию вернулась первая машина с экспонатами из задержанной во Франции «Коллекции Морозовых»
Первая машина с экспонатами из коллекции братьев Морозовых приехала в Россию из Франции. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Остальные экспонаты еще находятся в процессе перевозки, сказал Швыдковой в эфире радио «Говорит Москва». Он добавил, что на данный момент музейные экспонаты из России находятся в 27 странах, все они возвращаются обратно.