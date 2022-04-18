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16:42 (мск), источник: Коммерсантъ

В Россию вернулась первая машина с экспонатами из задержанной во Франции «Коллекции Морозовых»

Первая машина с экспонатами из коллекции братьев Морозовых приехала в Россию из Франции. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Остальные экспонаты еще находятся в процессе перевозки, сказал Швыдковой в эфире радио «Говорит Москва». Он добавил, что на данный момент музейные экспонаты из России находятся в 27 странах, все они возвращаются обратно.

Источник: AFP 2022

Ранее в посольстве России в Париже сообщали, что вся коллекция может вернуться в страну к маю. В начале апреля Le Monde и AFP сообщали, что власти Франции собирались арестовать принадлежащие бизнесмену Петру Авену две картины из коллекции братьев Морозовых, однако организаторы выставки обещали, что все экспонаты вернутся в Россию.

Экспонаты находились на выставке «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства» в фонде Louis Vuitton в Париже. Выставка проходила с сентября 2021 года по апрель 2022. Она была организована Эрмитажем, Пушкинским музеем и Третьяковской галереей.

Олеся Павленко

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