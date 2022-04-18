Умер бывший директор СВР Вячеслав Трубников

«Служба внешней разведки РФ с прискорбием сообщает, что 18 апреля 2022 года ушел из жизни Герой России, генерал армии в отставке, ветеран СВР Вячеслав Иванович Трубников. Руководство и коллектив СВР России выражают искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — сообщил Иванов.
Вячеслав Трубников родился 25 апреля 1944 года в Иркутске в рабочей семье. После окончания в 1967 году Московского государственного института международных отношений поступил на службу во внешнюю разведку. В 1971—1977 и 1984−1990 годах находился в долгосрочных загранкомандировках в Индии и Бангладеше. В 1990 году возглавил одно из подразделений центрального аппарата разведки. В январе 1992 года был назначен первым заместителем директора Службы внешней разведки, а с января 1996 года по май 2000 года был директором СВР.
В июне 2000 года стал первым заместителем министра иностранных дел России и специальным представителем (в ранге федерального министра) президента РФ в странах СНГ. В 2004—2009 годах был чрезвычайным и полномочным послом России в Индии. Трубников — Герой Российской Федерации, награжден орденами Красной Звезды (дважды), «За заслуги перед Отечеством IV степени», орденом Белоруссии «Франциск Скорина», более чем 20 советскими, российскими и иностранными медалями. Отмечен знаками «Заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации», «Почетный сотрудник госбезопасности», «За службу в разведке».