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20:08 (мск), источник: Газета.Ру

Роспотребнадзор отменил норматив по охвату тестированием на COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отменила норматив по охвату тестированием на COVID-19 в 300 тестов в сутки на 100 тыс. жителей за неделю, сообщает ТАСС.

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Источник: AP 2022

Поповой было подписано соответствующее постановление.

«Обеспечить проведение лабораторных исследований для выявления возбудителя COVID-19 любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ», — отмечено в ведомственном документе.

Ранее ведомство предлагало отменить норматив по охвату тестированием на COVID-19.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что у страны не будет проблем с поставками тест-систем для выявления COVID-19.

В РФ за минувшие сутки госпитализировали 1 058 человек с коронавирусом, что на 27,2% меньше, чем днем ранее.

Николай Спиридонов

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