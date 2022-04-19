Россияне назвали желаемый размер «достойной пенсии»

Размер «достойной пенсии», по мнению среднестатистического россиянина, составляет 45 300 ₽. Это следует из опросов общественного мнения, которые провел сервис SuperJob (есть у РБК). Это на 5% выше, чем россияне называли во время аналогичного исследования в ноябре 2021 года.
Самые высокие ожидания — у респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. (желаемая пенсия — 49 400 ₽) и опрошенных старше 45 лет (46 900 ₽), а самые низкие — у россиян с доходом менее 30 тыс. руб. (38 100 ₽).
Также отличаются запросы у жителей разных городов. Самые высокие пенсионные ожидания — в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, самые низкие — в Воронеже и Ижевске.
Достойной пенсией в Москве считают 50 тыс. руб. (плюс 2 тыс. руб. к опросу в ноябре), в Петербурге — 47 900 ₽ в месяц, что на 900 ₽ больше, чем пять месяцев назад, на третьем — Хабаровск, где жители считают достойной пенсию 46 300 ₽ (плюс 1200 ₽ за пять месяцев).
В Воронеже и Ижевске, которые замыкают рейтинг SuperJob, достойной пенсией считают 40 200 ₽ и 40 300 ₽ соответственно (плюс 800 ₽ к среднему показателю в каждом городе с ноября).
При этом больше всего запросы к размеру пенсии с ноября 2021 года выросли в Челябинске (на 12%), Самаре и Кирове (по 9%), Красноярске, Барнауле, Кемерове и Новокузнецке (по 8%).
SuperJob проводил опросы в марте и апреле 2022 года, в общей сложности в исследовании приняли участие более 32 тыс. человек из всех округов, в том числе по 1,5 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1 тыс. респондентов из городов-миллионников, по 700 респондентов из городов-полумиллионников.
По данным Росстата, в номинальном выражении средний размер пенсии в России к сентябрю 2021 года составил 15 847 ₽ и вырос на 5,5% в годовом выражении.
В 2022 году средний размер страховой пенсии по старости составит 18 521 ₽, говорила вице-премьер Татьяна Голикова. Эту же сумму назвал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, социальные пенсии в 2022 году будут проиндексированы на 5,9%. Также министр назвал размеры средней пенсии в 2023 и 2024 годах — 19 477 ₽ и 20 469 ₽ соответственно.
Из-за роста инфляции в России после введения западных санкций президент России Владимир Путин пообещал в марте 2022 года, что пенсии, социальные выплаты и зарплаты бюджетников будут проиндексированы. По его словам, конкретный размер индексации определит правительство.