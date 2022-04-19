Без ограничений: Как в этом году оплатят работу в майские праздники

На какие дни приходятся майские праздники в 2022 году
Как следует из производственного календаря на 2022 год, на дни отдыха приходится период с 30 апреля по 3 мая. Следующие выходные и праздничные дни будут с 7 по 10 мая.
Этот год будет отличаться от двух предыдущих. Тогда из-за пандемии коронавируса появилось такое понятие, как нерабочие дни. В результате в 2020 году многие компании и предприятия не трудились до 11 мая включительно, а в 2021-м — до 10-го. При этом работодатели обязаны были оплатить сотрудникам вынужденный простой. Сокращать зарплату запрещалось. В этом году коронавирусные ограничения сняты.
— В мае в России отмечают два праздника. Это 1 Мая — Праздник Весны и Труда и 9 Мая — День Победы. В 2022 году 1 Мая приходятся на выходной — воскресенье, а 9 Мая, День Победы, на понедельник. В России существуют правила переноса нерабочих дней — то есть понедельник 2 мая будет выходным, как и 3 мая. Выходной с субботы 1 января перенесён на 3 мая, а воскресенье, 2 января, на вторник, 10 мая. То есть в майские праздники отдых начнётся уже с 30 апреля до 3 мая, с 4 по 6 мая 2022 года будут обычные рабочие дни для тех, кто трудится на пятидневке, а потом с 7 мая по 10 мая снова выходные, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.
Как оплатят работу в майские праздники в этом году
В 2022 году майские праздничные выходные оплачиваются на основании ст. 153 ТК РФ. Из неё следует, что работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Такое пояснение дал адвокат, руководитель уголовно-правового направления Юридической группы «Совет» Кирилл Акборисов.
Однако, согласно разъяснениям Минтруда, вместо двойной оплаты труда работник вправе взять отгул. При этом привлечь сотрудника к труду в праздничные дни можно только с его письменного согласия.
Привлечь к работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, можно только при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья. При этом такие сотрудники должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.
Оксана Красовская отметила, что порядок оплаты в мае будет таким же, как и в другие праздники. Исходя из норм ТК РФ, если день выплаты зарплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днём, оплата труда производится накануне.
Юрист обратила внимание на оплату труда сотрудников с нестандартным графиком. Так, сдельщикам должны заплатить за труд не менее чем по двойным сдельным расценкам; работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, — в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки.
— Если работник в майские праздники работал в дни, которые по графику сменности были для него рабочими, то они оплачиваются за каждый час работы не менее чем в двойном размере или в одинарном с предоставлением отгула. Если работник отработал только часть смены, то в повышенном размере оплачиваются часы, которые он фактически отработал в праздничный день. Если же работник вышел на работу в праздничный день, который по графику сменности является для него выходным, то тогда этот день оплачивается так же, как за работу в выходной день — в зависимости от системы оплаты в организации, не менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит, — добавила Оксана Красовская.
Кто сможет получить повышенную выплату за работу в праздники
На самом деле двойной размер оплаты труда — это лишь минимум, который устанавливает Трудовой кодекс. Сумма выплат может быть и значительно больше.
— Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, который принимается с учётом мнения представительного органа работников, и трудовым договором, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
Таким образом, пояснил юрист, на деле сотрудник может получить и больше. Всё зависит от договорённостей с работодателем. Бывает, что за работу в праздничные дни люди получают оплату и в троекратном, и в четырёхкратном размере.
— Если вас просят поработать дистанционно, то здесь следует иметь в виду, что это такая же работа, как и выход в офис. Оплачиваться она должна по тем же тарифам, что и офисная, то есть как минимум в двойном размере. Для того чтобы гарантированно получить положенные деньги за работу в праздники, необходимо позаботиться о том, чтобы оформить внеплановый труд документально, — рассказал Петр Гусятников.
На такой случай, по его словам, должен существовать приказ руководителя компании. В документе должна стоять подпись сотрудника, подтверждающая, что он ознакомлен с условиями и согласен работать в праздники. При этом, если человек, подписавший такой приказ, без уважительной причины не выйдет на работу в оговорённые дни, то работодатель вправе применить к нему дисциплинарное взыскание. В худшем случае могут даже уволить за прогул.
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