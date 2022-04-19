Минпросвещения сообщило о планах ввести изучение истории с первого класса

«Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. И мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик заявил в разговоре с РБК, что поддерживает идею преподавания истории с первого класса. «Я считаю, что историческое образование должно охватить основные периоды истории нашей страны к девятому классу, когда часть выпускников школ переходит в средне-специальные образовательные учреждения. Я поддерживаю идею двух концентров, как это было ранее, до нынешней реформы образования», — сказал он.
Так, по словам эксперта, сейчас Великую Отечественную войну проходят в 10−11-х классах, и те выпускники, которые перешли в средне-специальные учебные заведения, «теряют этот важнейший элемент образования».
И несмотря на то, что в ссузах (среднее специальное учебное заведение) есть история, акцент в них все же делается на профессиональной подготовке учащихся, отметил он.
«А история наряду с русским языком и культурой — это то, что объединяет все народы нашей страны, поэтому мы должны изучить Великую Отечественную войну как ключевое событие XX века и отчасти истории нашей страны в школе. А затем 10−11-е классы могут или изучить всеобщую историю, или дойти до наших дней», — считает он.
В июле прошлого года президент Владимир Путин создал в России межведомственную комиссию по историческому просвещению, среди задач которой были названы анализ «деятельности иностранных структур», наносящих ущерб интересам России, и подготовка «контрпропагандистских мероприятий».
Главой этой комиссии назначили помощника президента, бывшего министра культуры Владимира Мединского.
В августе того же года он предложил ввести для школьников обязательный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории.
«Я не могу понять, почему история менее важный предмет, чем математика и русский язык», — сказал он тогда.
Также Мединский говорил, что в школьных учебниках по истории должны «с опорой на факты приводиться наиболее достоверные, проверенные оценки ученых с учетом наших государственных интересов».
В частности, под его редакцией вышел ряд пособий, которые уже включены в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при обучении в школах.
Вновь вопросы школьного образования по предмету «история» власти начали обсуждать после начала спецоперации на Украине. Так, с московскими учителями дважды встречалась представитель МИДа Мария Захарова. Во второй встрече, темой которой была названа борьба с фейками, также участвовала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Помимо этого в конце марта глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проанализировать украинские школьные учебники. Как заявлял Кравцов, их авторы «исказили историческую правду» и «нацеливали детей на ненависть к России».
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