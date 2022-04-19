13:57 (мск), источник: Аргументы и факты
Могут ли туроператоры требовать доплату за уже оплаченные туры?
Ростуризм разъяснил, как себя вести, если турпоездка за границу отменилась или под угрозой отмены.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Туроператоры могут просить доплату за полностью или частично оплаченные загрантуры из-за изменившихся условий перевозки, в частности, из-за роста цен. Об это сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
«В текущей ситуации доплата, как правило, необходима из-за изменившихся условий перевозки», — сказала руководитель ведомства.
Как пояснила Догузова, бюджетные рейсы российских чартерных авиакомпаний вынужденно пришлось заменить на регулярные рейсы, в том числе зарубежных авиакомпаний. Из-за того, что перелет российскими чартерными авиалиниями сейчас невозможен из-за санкций.
Все это влияет на конечную стоимость перелета, отметила глава Ростуризма.
Что касается вопроса правомерности требований доплаты за полностью или частично оплаченные туры, то Догузова заявила, что в текущих изменившихся обстоятельствах, в соответствии со ст. 451 ГК РФ («Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств»), туроператор может предложить реализовать тур с доплатой.
К изменившимся обстоятельства, по словам Догузовой, в том числе, относится и непредвиденный рост транспортных тарифов (ст. 10 Федерального закона от 24.11.1996. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»).
Да, может. Если предложения туроператора по доплате за авиаперевозку не устраивают, то турист вправе расторгнуть договор с туроператором (аннулировать тур по своей инициативе). Но в этом случае турист обязан будет возместить туроператору фактически понесенные им расходы (п. 3 ст. 781 ГК РФ «Оплата услуг»).
«При этом фактически понесенные исполнителем расходы должны быть подтверждены документально», — добавила Догузова.
К фактическим расходам относятся, например, расходы на бронирование, оплата трансфера, оформление медстраховки
Если поездка за рубеж по уже оплаченному туру не может состояться, у туристов есть несколько вариантов.
Если предложенные туроператором варианты все равно не устраивают туриста, то можно оформить возврат средств за тур. Но при этом, напоминает Ростурризм, опять необходимо иметь в виду, что при расторжении договора вам потребуется возместить туроператору фактически понесенные им расходы (согласно п. 3 ст. 781 ГК РФ).