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15:15 (мск), источник: Телеканал 360°

Школьникам придется сдавать телефоны перед входом в класс

Минпросвещения планирует в мае направить в российские регионы список различных рекомендаций. В том числе речь идет об использовании мобильных телефонов в школах. Такое заявление сделал глава ведомства Сергей Кравцов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, на совещаниях в августе рекомендации обсудят, с 1 сентября учебные заведения сами будут принимать решения, пользоваться ли им этими советами.

«В том числе в этих рекомендациях есть вопрос, связанный с мобильными телефонам. Мы рекомендуем, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьника на уроке, их сдавать перед входом в школу либо перед входом в класс», — сказал Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!» в Музее Победы. Его процитировал ТАСС.

Он добавил, что использовать телефон можно будет в случае, если он необходим во время занятия. Также министр сообщил, что с 1 сентября в российских школах каждую неделю начнут исполнять гимн России.

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