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17:26 (мск), источник: РБК

Роспотребнадзор сообщил о превышении заболеваемости COVID в 43 регионах

В 43 регионах России заболеваемость COVID-19 поднялась выше средних по стране показателей, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на селекторном совещании с представителями региональных управлений ведомства. Ранее глава Минздрава Мурашко предупредил о возможной новой волне COVID-19.

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Источник: Агентство «Москва»

«По итогам 15-й недели 2022 года превышение среднероссийских показателей заболеваемости (51,95 на 100 тыс. населения) зарегистрировано в 43 регионах», — говорится в сообщении Роспотребнадзора по итогам этого совещания.

В целом по стране показатель заболеваемости COVID-19 за прошлую неделю снизился на 20,4%.

Однако, «несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, говорить о завершении пандемии не приходится», отметила Попова.

Она напомнила, что коронавирус по-прежнему представляет опасность для жизни и здоровья граждан, особенно для тех, кто относится к группам риска.

За минувшие сутки в России выявили 8,6 тыс. новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб. Это минимум с 31 мая 2021 года. Госпитализировали за сутки 3,4 тыс. человек с коронавирусом, умерли 235 заразившихся.

Число ежедневно выявляемых новых случаев COVID-19 снижается второй месяц подряд. Показатель начал падать после прохождения 11 февраля пика пятой волны коронавируса. Тогда за сутки в России выявили почти 204 тыс. новых заразившихся.

Однако глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил, что страну может ожидать еще одна волна COVID-19.

По его словам, в некоторых европейских государствах и в Китае уже идет подъем заболеваемости и «Россия готовится к такому же развитию событий».

В то же время исследование, которое проводил в конце марта сервис SuperJob, показало, что 70% опрошенных россиян не боятся новой волны коронавируса. Страхи по поводу пандемии остались у четверти респондентов (26%), еще 3% сказали, что сильно боятся COVID-19.

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