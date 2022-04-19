Роспотребнадзор сообщил о превышении заболеваемости COVID в 43 регионах

«По итогам 15-й недели 2022 года превышение среднероссийских показателей заболеваемости (51,95 на 100 тыс. населения) зарегистрировано в 43 регионах», — говорится в сообщении Роспотребнадзора по итогам этого совещания.
В целом по стране показатель заболеваемости COVID-19 за прошлую неделю снизился на 20,4%.
Однако, «несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, говорить о завершении пандемии не приходится», отметила Попова.
Она напомнила, что коронавирус по-прежнему представляет опасность для жизни и здоровья граждан, особенно для тех, кто относится к группам риска.
За минувшие сутки в России выявили 8,6 тыс. новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб. Это минимум с 31 мая 2021 года. Госпитализировали за сутки 3,4 тыс. человек с коронавирусом, умерли 235 заразившихся.
Число ежедневно выявляемых новых случаев COVID-19 снижается второй месяц подряд. Показатель начал падать после прохождения 11 февраля пика пятой волны коронавируса. Тогда за сутки в России выявили почти 204 тыс. новых заразившихся.
Однако глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил, что страну может ожидать еще одна волна COVID-19.
По его словам, в некоторых европейских государствах и в Китае уже идет подъем заболеваемости и «Россия готовится к такому же развитию событий».
В то же время исследование, которое проводил в конце марта сервис SuperJob, показало, что 70% опрошенных россиян не боятся новой волны коронавируса. Страхи по поводу пандемии остались у четверти респондентов (26%), еще 3% сказали, что сильно боятся COVID-19.