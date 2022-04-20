Поддержку шрифтов отечественных разработчиков обсудят на Российской креативной неделе

«Итогом этого трека станет принятие новых нормативов, которые изменят существующие стандарты по работе с документами, в том числе органов государственной власти, и переориентируют их на российские шрифты. В рамках фест-форума “Российская креативная неделя” состоится сессия с российскими разработчиками кириллических шрифтов», — говорится в сообщении.
По словам директора Российской креативной недели и руководителя ФГБУ «Роскультцентр» Марины Абрамовой, с закрытием библиотеки Monotype в России начинается новый этап развития шрифтового дизайна. «Разработка отечественных шрифтов ведется на протяжении многих лет, в новых условиях отечественные шрифтовики получат дополнительные возможности для дальнейшей работы, — приводит ее слова пресс-служба. — Новым стандартом оформления документов должны стать шрифты, разработанные в России».
Ранее американская компания Monotype, владелец прав на шрифты Times New Roman, Verdana, Arial, Helvetica и Tahoma, сообщила о приостановке взаимодействия с российскими компаниями.
Абрамова также напомнила о существовании бесплатных гарнитур PT Sans, PT Serif и PT Mono, разработанных в рамках программы к 300-летию реформы русского алфавита, которые, по ее словам, «ничем не уступают базовым шрифтам Monotype». Кроме того, директор Российской креативной недели считает закрытие библиотеки не угрозой отечественному дизайну, а возможностью сделать российские шрифты популярными и широко используемыми.
«Только люди, которые пишут на кириллице, могут разработать кириллические шрифты, что практически невозможно сделать западным специалистам. От того, что в нашей жизни будут отсутствовать Times New Roman, мы ничего не потеряем», — констатировала Абрамова, добавив, что профессиональные дизайн-студии и рекламные агентства не используют шрифты Monotype, для них решение компании никак не отразится на работе.
Российская креативная неделя (Russian Creative Week, RCW) пройдет в 2022 году с 7 по 10 июля в Парке Горького. Мероприятие традиционно объединит профильное сообщество, государственную власть и бизнес. Участники обсудят меры поддержки национальной креативной экономики в условиях санкций и импортозамещения, обеспечение устойчивого развития креативного сектора в регионах России, роль креативных индустрий в формировании социального благополучия. ТАСС является генеральным информационным агентством Российской креативной недели.