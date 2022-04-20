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10:49 (мск), источник: Аргументы и факты

Постареть от переживаний. Как стресс добавляет человеку лет?

Негативное влияние стресса оценивают врачи всех специальностей. Интересуются им и с точки зрения возраста и старения.

Источник: Andrea Piacquadio/CC0

Ученые давно установили связь нервных переживаний с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также на фоне стресса могут начаться проблемы в работе желудочно-кишечного тракта. Сейчас врачи и ученые нередко фокусируются на влиянии стресса и на молодость организма.

Виды стресса

«Понятие стресса появилось в 1936 году, после публикации статьи выдающегося ученого, биохимика Ганса Селье. Он определил два вида стресса: эустресс (хороший стресс) и дистресс (плохой стресс)», — рассказывает бизнес-психолог, системный организационный консультант, член экспертного совета кафедры «Трансперсональная психология» Академии социальных технологий Эдуард Грабарь.

Эустресс оказывает мобилизующий, тонизирующий эффект на организм человека и связан с какой-то конкретной задачей, справившись с которой, человеческий организм возвращается в норму. Например: спортивная игра, решённая задача и т. д. Дистресс — это когда человек длительное время находится в напряжении, тревоге, под гнётом обстоятельств. И это приводит к ряду крайне негативных последствий, рассказывает Эдуард Грабарь.

Состояние стресса неотъемлемо связано с гормоном кортизолом, который вырабатывается надпочечниками. «Поэтому борьба со стрессом — это снижение уровня кортизола. Кортизол был создан природой как фактор выживания, мобилизуя и подстегивая организм во время драки или бегства, на короткий срок заставляя выложиться на полную и буквально сжигая внутренние ресурсы. Современный человек страдает от этого архаичного механизма, который помогал нашим далёким предкам, охотникам и собирателям выживать. А современный человек не имеет возможности убирать кортизол в тех количествах, в которых он образуется, а только копит его», — поясняет бизнес-психолог.

Источник: Andrea Piacquadio/CC0

Последствия негативных эмоций

К каким же последствиям приводит дистресс (хроническое отравление кортизолом)? Вот список научно доказанных проблем из-за избытка кортизола, говорит Эдуард Грабарь:

  • ухудшает кратковременную и долговременную память;
  • снижает способность к обучению и творчеству;
  • повышает риск клинической депрессии;
  • служит спусковым крючком для развития психических заболеваний;
  • снижает иммунную функцию;
  • снижает плотность костной ткани, что особенно плохо для возрастных людей;
  • способствует набору веса;
  • увеличивает артериальное давление и, как следствие, приводит к гипертонии;
  • повышает уровень плохого холестерина;
  • приводит к проблемам сердечно-сосудистой системы;
  • влияет на кожные покровы, приводя к появлению морщин;
  • усиливает потерю волос и приводит к облысению.

Все эти факторы ускоряют процесс старения организма. Поэтому у людей в дистрессе биологический возраст всегда выше реального.
Эдуард Грабарь

В рамках национального здравоохранения и экономики дистресс с избыточным кортизолом — это враг номер один, так как затраты на лечение и компенсацию последствий просто огромны, подчеркивает бизнес-психолог.

Поставить диагноз

Как понять, что вы испытываете хроническое отравление кортизолом, то есть находитесь в дистрессе? «В первую очередь это испытываемые эмоции: страх, тревога, гнев, раздражение, обида. Они являются как причиной повышения уровня кортизола, так и его маркерами», — предупреждает Эдуард Грабарь.

Также стоит обратить внимание на образ и обстоятельства жизни — много работы, связанной с напряжением, ответственностью, сложная жизненная ситуация, частые конфликты, психологическое давление, отсутствие систематического отдыха, отсутствие или недостаточность близких, тёплых отношений.

Без сомнения можно сказать, что подавляющее большинство людей находятся в дистрессе и страдают от избыточного кортизола, подчеркивает Эдуард Грабарь.

Источник: energepic.com

Как бороться?

Что делать, чтобы снизить кортизол и прекратить дистресс? Тут стоит привести те примеры физической активности, которые научно доказано снижают кортизол и уровень дистресса, говорит Эдуард Грабарь.

1. Систематическая ежедневная активность

  • Игры с мячом
  • Спарринг и бокс
  • Бег и тренажёры
  • Велосипед
  • Активная йога

2. Медитация, духовные практики

Есть много видов медитаций. Помогает посещение храма любой религии и любая молитва, которая резонирует с вашим внутренним ресурсным состоянием.

3. Общение

Будьте общительны, заводите приятелей, бывайте на мероприятиях и в компаниях, общайтесь с приятными людьми, избегайте токсичных. Доказано, что у людей, ведущих активный социальный образ жизни, уровень кортизола значительно ниже, чем у социофобов.

4. Смех и лёгкость мышления

Также в исследованиях было установлено, что люди, которые регулярно смеются и которым свойственно определённое легкомыслие, быстрее снижают кортизол и выходят из дистресса. Поэтому смотрите смешные сюжеты, посещайте шоу, веселитесь в компании друзей.

5. Музыка

Прослушивание любимой музыки, музицирование, пение повышают эмоциональный фон, снижают дистресс и кортизол. Ставьте приятную музыку фоном для своих занятий, ходите на концерты и научитесь играть на укулеле!

Важно понять, что кортизол избыточно вырабатывается каждый день, поэтому если вы хотите быть здоровы и счастливы, то и действия, снижающие его, нужно совершать тоже каждый день, рекомендует Эдуард Грабарь.

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