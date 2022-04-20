10:49 (мск), источник: Аргументы и факты
Постареть от переживаний. Как стресс добавляет человеку лет?
Негативное влияние стресса оценивают врачи всех специальностей. Интересуются им и с точки зрения возраста и старения.
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Ученые давно установили связь нервных переживаний с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также на фоне стресса могут начаться проблемы в работе желудочно-кишечного тракта. Сейчас врачи и ученые нередко фокусируются на влиянии стресса и на молодость организма.
«Понятие стресса появилось в 1936 году, после публикации статьи выдающегося ученого, биохимика Ганса Селье. Он определил два вида стресса: эустресс (хороший стресс) и дистресс (плохой стресс)», — рассказывает бизнес-психолог, системный организационный консультант, член экспертного совета кафедры «Трансперсональная психология» Академии социальных технологий Эдуард Грабарь.
Эустресс оказывает мобилизующий, тонизирующий эффект на организм человека и связан с какой-то конкретной задачей, справившись с которой, человеческий организм возвращается в норму. Например: спортивная игра, решённая задача
Состояние стресса неотъемлемо связано с гормоном кортизолом, который вырабатывается надпочечниками. «Поэтому борьба со стрессом — это снижение уровня кортизола. Кортизол был создан природой как фактор выживания, мобилизуя и подстегивая организм во время драки или бегства, на короткий срок заставляя выложиться на полную и буквально сжигая внутренние ресурсы. Современный человек страдает от этого архаичного механизма, который помогал нашим далёким предкам, охотникам и собирателям выживать. А современный человек не имеет возможности убирать кортизол в тех количествах, в которых он образуется, а только копит его», — поясняет бизнес-психолог.
К каким же последствиям приводит дистресс (хроническое отравление кортизолом)? Вот список научно доказанных проблем из-за избытка кортизола, говорит Эдуард Грабарь:
Все эти факторы ускоряют процесс старения организма. Поэтому у людей в дистрессе биологический возраст всегда выше реального.
В рамках национального здравоохранения и экономики дистресс с избыточным кортизолом — это враг номер один, так как затраты на лечение и компенсацию последствий просто огромны, подчеркивает бизнес-психолог.
Как понять, что вы испытываете хроническое отравление кортизолом, то есть находитесь в дистрессе? «В первую очередь это испытываемые эмоции: страх, тревога, гнев, раздражение, обида. Они являются как причиной повышения уровня кортизола, так и его маркерами», — предупреждает Эдуард Грабарь.
Также стоит обратить внимание на образ и обстоятельства жизни — много работы, связанной с напряжением, ответственностью, сложная жизненная ситуация, частые конфликты, психологическое давление, отсутствие систематического отдыха, отсутствие или недостаточность близких, тёплых отношений.
Без сомнения можно сказать, что подавляющее большинство людей находятся в дистрессе и страдают от избыточного кортизола, подчеркивает Эдуард Грабарь.
Что делать, чтобы снизить кортизол и прекратить дистресс? Тут стоит привести те примеры физической активности, которые научно доказано снижают кортизол и уровень дистресса, говорит Эдуард Грабарь.
1. Систематическая ежедневная активность
2. Медитация, духовные практики
Есть много видов медитаций. Помогает посещение храма любой религии и любая молитва, которая резонирует с вашим внутренним ресурсным состоянием.
3. Общение
Будьте общительны, заводите приятелей, бывайте на мероприятиях и в компаниях, общайтесь с приятными людьми, избегайте токсичных. Доказано, что у людей, ведущих активный социальный образ жизни, уровень кортизола значительно ниже, чем у социофобов.
4. Смех и лёгкость мышления
Также в исследованиях было установлено, что люди, которые регулярно смеются и которым свойственно определённое легкомыслие, быстрее снижают кортизол и выходят из дистресса. Поэтому смотрите смешные сюжеты, посещайте шоу, веселитесь в компании друзей.
5. Музыка
Прослушивание любимой музыки, музицирование, пение повышают эмоциональный фон, снижают дистресс и кортизол. Ставьте приятную музыку фоном для своих занятий, ходите на концерты и научитесь играть на укулеле!
Важно понять, что кортизол избыточно вырабатывается каждый день, поэтому если вы хотите быть здоровы и счастливы, то и действия, снижающие его, нужно совершать тоже каждый день, рекомендует Эдуард Грабарь.