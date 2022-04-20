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05:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван доминирующий в России штамм COVID-19

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов назвал омикрон доминирующим в России штаммом COVID-19. Об этом сообщается РИА Новости.

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Источник: AP 2022

По его словам, на подвид стелс-омикрон приходится около 80 процентов случаев заражения. «За последние недели мы не фиксировали появления новых вариантов вируса. В том числе не было выявлено сублиний “омикрона” BA.4, BA.5, и рекомбинантных штаммов XE, XD и других», — отметил он.

По словам эксперта, не исключено, что изначальный вариант омикрон-штамма коронавирусной инфекции ВА.1 исчезнет совсем. Учитывая сильную разницу в геномах вариантов ВА.1 и ВА.2, следует ожидать, что иммунитет после заражения одним вариантом будет немного хуже заражать от второго, сказал Хафизов. Он добавил, что такая особенность может поддерживать сохранение обоих вариантов в популяции достаточное время.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил, что вариант омикрона BA.2 вскоре может стать следующим преобладающим штаммом COVID-19 в мире. Вакцинированные от COVID-19 имеют меньше рисков заразиться стелс-омикроном, подчеркнул министр.

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