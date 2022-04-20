Российские ученые создали устойчивое к замерзанию топливо

Как сообщается, специалисты разработали метод получения арктических дизельных топлив при помощи переработки на цеолитном катализаторе прямогонных дизельных фракций. По их словам, для этого используется российский катализатор, который кратно дешевле зарубежных аналогов.
«Наш способ переработки позволяет получать дизельное топливо, которое не застывает даже при −70°С. Важно, что для производства не требуется водородсодержащий газ: благодаря этому технология реализуема не только на крупных НПЗ, но и на малотоннажных установках на отдаленных территориях», — заявила доцент отделения химической инженерии ТПУ Мария Киргина.
Как отметили ученые, новая технология позволит отдаленным северным поселениям и предприятиям самостоятельно обеспечивать себя топливом для транспорта и энергетики.
Еще одним преимуществом предложенного метода является высокая степень превращения сырья в полезный продукт (порядка 98%). Для большинства процессов нефтепереработки этот показатель достигает всего 50−70%, указали специалисты.
Ранее сотрудники Всероссийского НИИ переработки нефти (ВНИИ ПН) создали альтернативное автомобильное топливо.