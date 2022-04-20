11:17 (мск), источник: Газета.Ру
Киркоров рассказал о снижении доходов
55-летний Филипп Киркоров высказался о снижении своих доходов за последние месяцы. Своими мыслями артист поделился в беседе с Teleprogramma.pro.
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«Сильно это по мне ударило? Ну, сильно, потому что теперь поработать придется в три-четыре раза больше. Я всегда выбирал самый трудный путь. А на трудном пути нет конкурентов», — объяснил певец. Также он добавил, что объявил несколько дополнительных концертов, чтобы заработать больше средств.
В Сети уже долгое время распространяются слухи, что Киркоров потерял большую часть своих денег и намерен объявить себя банкротом. Но артист не стал комментировать эти домыслы и объяснил, что сейчас сосредоточен на своей творческой деятельности.