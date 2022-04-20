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11:25 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки госпитализировали 3 017 человек с коронавирусом

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки увеличилось на 3 017, что на 12,8% меньше показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Источник: AP 2022

Снижение количества госпитализаций произошло в 50 регионах, рост — в 30, следует из данных штаба. Днем ранее было зарегистрировано 3 462 случая госпитализации.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 9 195, до 18 101 986. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,05%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло за сутки на 16 200, до 17 423 428.

Днем ранее в штабе сообщили о 16 763 вылечившихся.

Доля выздоровевших, согласно данным штаба, составляет 96,3% от общего числа заражений.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 223, до 374 171.

Днем ранее было зафиксировано 235 смертей.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.

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