В России за сутки госпитализировали 3 017 человек с коронавирусом

Снижение количества госпитализаций произошло в 50 регионах, рост — в 30, следует из данных штаба. Днем ранее было зарегистрировано 3 462 случая госпитализации.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 9 195, до 18 101 986. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,05%.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло за сутки на 16 200, до 17 423 428.
Днем ранее в штабе сообщили о 16 763 вылечившихся.
Доля выздоровевших, согласно данным штаба, составляет 96,3% от общего числа заражений.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 223, до 374 171.
Днем ранее было зафиксировано 235 смертей.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.