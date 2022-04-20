12:22 (мск), источник: N + 1
Новый вид многоножек назвали в честь Тейлор Свифт
Так зоологи решили выразить ей благодарность за ее музыку.
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Американские зоологи открыли 17 новых видов многоножек, которые обитают в лесах горной системы Аппалачи. Один из них, Nannaria swiftae, получил имя в честь знаменитой певицы Тейлор Свифт. По словам руководителя исследователя, он хотел почтить талант исполнительницы и поблагодарить ее за песни, которые поддерживали его в годы обучения в аспирантуре. Еще один вид ученый назвал в честь жены. Описания этих и еще пятнадцати новых видов многоножек опубликованы в статье для журнала ZooKeys.
Зоологи ежегодно описывают сотни неизвестных ранее видов насекомых, пауков и других беспозвоночных. Большинство таких открытий проходят незамеченными для широкой общественности. Однако у ученых есть способ привлечь внимание к своей работе. Для этого им достаточно назвать новый вид в честь знаменитости или персонажа популярной культуры. Например, несколько лет назад панцирный клещ Trachyoribates viktortsoii получил имя Виктора Цоя. А название австралийской хищной мухи Humorolethalis sergius отсылает к Дэдпулу, персонажу комиксов Marvel.
Команда зоологов под руководством Дерека Хеннена (Derek A. Hennen) из Политехнического университета Виргинии и университета штата продолжила эту традицию. Исследователи занимались изучением двупарноногих многоножек из рода Nannaria, представителей семейства Xystodesmidae. Эти беспозвоночные, которые обитают на востоке США, невелики (длина их тела достигает 15−38 миллиметров) и обычно скромно окрашены. Большую часть времени они скрываются в лесной подстилке, так что увидеть их непросто.
Предыдущие исследования показали, что род Nannaria делится на две клады, которые соответствуют группами видов minor и wilsoni. Представители первой отличаются простым строением гоноподов — видоизмененных половых ножек. Они широко распространены по всему востоку США. Во вторую группу, ареал которой ограничен горной системой Аппалачи, входят виды с более сложным строением гоноподов. При этом систематические взаимоотношения внутри ветвей minor и wilsoni до сих пор оставались плохо изученными. Специалисты допускали, что многие виды этих многоножек до сих пор не открыты.
Чтобы больше узнать о разнообразии многоножек Nannaria и эволюционных связях между ними, Хеннен с соавторами в течение нескольких лет собирали этих беспозвоночных в природе, а также изучали музейные образцы, добытые ранее их коллегами. Исследователи сравнивали особенности строения разных особей, а также проводили генетический анализ. В результате им удалось выявить 52 новых вида из рода Nannaria и таким образом увеличить количество известных видов рода до 78.
В прошлом году Хеннен с соавторами выпустили статью, в которой описали 35 новых видов из группы minor. Теперь же были опубликованы описания 17 оставшихся видов, которые входят в группу wilsoni (ранее она включала всего семь видов). Один из них авторы назвали Nannaria swiftae — в честь знаменитой американской певицы Тейлор Свифт. По словам Хеннена, он хотел почтить талант исполнительницы и выразить ей благодарность за удовольствие, которое он получил от ее песен. Ученый часто слушал песни Тейлор Свифт в аспирантуре — и они помогли ему пережить непростые годы в аспирантуре.
Как и другие представители рода, N. swiftae — мелкая многоножка. Длина тела самцов этого вида составляет всего 22,4 миллиметра. Выглядит она довольно скромно: тергиты окрашены в каштановый цвет, а по бокам каждого из них есть по оранжевому пятну, которые сливаются в кайму вокруг всего тела. Обитает N. swiftae лишь в штате Теннесси, где когда-то жила и сама Тейлор Свифт. Исследователи находили этих многоножек в лесах на высоте от 481 до 1539 метров.
Еще один новый вид получил название Nannaria marianae — в честь Мэриан Хеннен (Marian Winsor Hennen), жены Дерека Хеннена, Она выросла в округе Огаста в штате Виргиния, где и обитает данный вид.
Авторы отмечают, что, скорее всего, многие виды из рода Nannaria еще предстоит открыть. При этом разнообразию этих многоножек угрожает ряд экологических проблем, самая серьезная из которых — тсуговые хермесы (Adelges tsugae), инвазивные насекомые родом из Японии. Они быстро распространяются по Аппалачам и уничтожают хвойные деревья из рода тсуг (Tsuga). После гибели тсуг, кроны которые прежде затеняли лес, в подстилке становится намного суше, что может навредить влаголюбивым многоножкам. В первую очередь это касается узкоареальных видов из группы wilsoni, которые населяют ограниченные участки леса в Аппалачах. Некоторые из них могут исчезнуть, так и не дождавшись научного описания.
Сергей Коленов