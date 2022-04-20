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13:55 (мск), источник: ТАСС

Путин назвал очень востребованной работу платформы «Россия — страна возможностей»

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Работа платформы «Россия — страна возможностей» привлекла многих единомышленников, в том числе из-за рубежа, и показала свою востребованность. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета этой структуры.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Это оказалось очень востребованным, интересным и очень полезным делом. [Это] новые проекты, новые идеи, которые, без всякого преувеличения, оказались весьма востребованными сотнями тысяч наших граждан», — сказал глава государства.

Он особо поблагодарил волонтеров за деятельное участие в деятельности АНО «Россия — страна возможностей».

И наши единомышленники из 150 стран мира так или иначе присоединились к этой работе. Это, честно говоря, для меня абсолютно было неожиданно, это значит, что у нас много единомышленников, которые хотят с нами вместе идти, вместе развиваться, дружить, поддерживать друг друга. И это лишний раз подчеркивает, что мы с вами на правильном пути.
Владимир Путин
президент РФ

«Россия — страна возможностей» — автономная некоммерческая организация (АНО), созданная в 2018 году по инициативе президента РФ. Она объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад.

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