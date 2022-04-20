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14:54 (мск), источник: ТАСС

Путин поддержал идею девочки из Севастополя создать объединяющее всех детей из РФ движение

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в среду на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» поддержал инициативу школьницы из Севастополя о создании движения, объединяющего детей со всей России.

Источник: РИА "Новости"

Учащаяся школы № 54 имени Юрия Гагарина в Севастополе Диана Красовская предложила президенту создать детское движение, которое бы объединило ребят со всей России.

«Мы с ребятами из “Большой перемены” запустили акцию “Рука помощи”, помогаем детям Донбасса, собираем канцелярские принадлежности. Сформировались целые региональные команды “Большой перемены”. Было бы здорово, если бы появилось наше общее детское движение, которое бы нас всех объединяло», — сказала она.

Президент поблагодарил школьницу и ее единомышленников за организацию акции.

«Что касается организации детского движения, у нас есть различные направления, “Юнармия” есть и так далее, но что касается общероссийского движения, об этом надо подумать»
сказал Путин

Школьница из Севастополя, куда она переехала из Луганска после начала боевых действий, также прочитала президенту собственные стихи. «Тебе спасибо большое. Это замечательные строчки», — отметил Путин.

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