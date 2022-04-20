16:36 (мск), источник: N + 1
В Европе и США зафиксировали вспышку острого гепатита у детей
Чем он вызван, до сих пор неизвестно.
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Около сотни детей заболели гепатитом в Великобритании, Дании, Нидерландах, Испании и США. В некоторых случаях понадобилось даже пересаживать печень. Врачи подозревают, что гепатит вызван каким-то инфекционным агентом, но выяснить, каким именно, пока не удалось. Обычных вирусов гепатита, которые могут вызывать воспаление печени, у пациентов пока не обнаружили. Британские врачи опубликовали отчет о вспышке в журнале Eurosurveillance.
Гепатит — это воспаление печени, которое может быть вызвано разными причинами. Чаще всего врачи подозревают один из четырех вирусов гепатита (A, B, C или E), но виновником могут быть и другие вирусы, а также бактерии, алкоголизм, болезни обмена или собственная иммунная система человека (аутоиммунный гепатит).
В острой форме гепатит начинается с симптомов, похожих на простуду, а продолжается желтухой — пожелтением кожи и белков глаз. Тяжелая форма у детей встречается крайне редко (например, в Шотландии это обычно пара случаев в год), особенно такие случаи, когда причина сразу не ясна. Именно поэтому власти Великобритании насторожились, когда в марте 2022 года в Шотландии зафиксировали сразу 12 случаев острого гепатита. Сообщения поступали и из других областей страны, сейчас известно о более чем 70 таких пациентах.
Кимберли Марш (Kimberly Marsh) и ее коллеги из Национальной службы здравоохранения Шотландии в своем отчете описали состояние 13 пациентов с острым гепатитом. Почти всем им меньше 5 лет, в среднем 3,9 года. У большинства была желтуха и какие-то из кишечных симптомов (боль, тошнота, рвота) незадолго до этого. В крови у них обнаружились большие концентрации аланинаминотрансферазы — это фермент печени, который попадает в кровоток при ее повреждении.
Потом о похожих случаях отчитались и власти других стран: дети с острым гепатитом нашлись сразу в нескольких областях Испании, а также в Ирландии, Дании, Нидерландах и США (пока только в штате Алабама). О летальных исходах пока никто не сообщал, но нескольким пациентам понадобилась пересадка печени.
Причина воспаления до сих пор неизвестна. В своем отчете шотландские врачи сообщают, что ни у кого из пациентов пока не нашли вирусов гепатита, равно как и многих других вирусов, которые могут поражать печень — например, энтеровирусов и некоторых герпесвирусов. Почти все дети были здоровыми, среди них не было пациентов с иммунодефицитом. Никто из них не был привит от ковида — поэтому нельзя списать воспаление на побочный эффект прививки.
В списке подозреваемых остаются еще некоторые вирусы. Например, коронавирус — поскольку у некоторых пациентов обнаружились антитела к нему в крови. SARS-CoV-2 уже подозревают в том, что он провоцирует у детей диабет — значит, гипотетически он мог бы вызвать и гепатит. Кроме того, врачи обратили внимание на аденовирус, который тоже обнаружили у нескольких детей. В норме он крайне редко вызывает воспаление печени. Но исследователи предположили, что в годы пандемии дети много времени проводили в изоляции и не успели выработать к нему иммунитет, поэтому первое заражение аденовирусом проходит в такой тяжелой форме.
Врачи также не исключают, что причиной гепатита может быть какое-то отравление — но результатов токсикологических тестов пока нет. А эпидемиологи предупреждают, что причина не обязательно одна и та же в разных странах. ВОЗ сообщает, что следит за развитием ситуации, но пока не рекомендует вводить какие бы то ни было ограничения.
Полина Лосева