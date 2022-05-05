На AliExpress найден чудо-светильник на солнечной батарее с датчиком движения
Световой день увеличивается все больше и больше, но в вечернее время суток нам по-прежнему нужно освещение. Организовать его на участке можно по-разному, все зависит от вашего желания и возможностей. Рекомендуем присмотреться к инструментам на солнечных батареях. В подборке вы также найдете необходимые для дачи и дома товары.
Полностью автономная модель на солнечных батареях отлично подойдет для дачного и приусадебного участка. Светильник с датчиком движения и освещенности можно использовать для ландшафтной подсветки клумб и дорожек, декоративной подсветки архитектурных сооружений, подъездных путей и ворот в темное время суток. Встроенные светодиоды излучают теплый белый свет. Корпус модели, изготовленный из черного пластика, защищен от попадания пыли и капель дождя. Заказывайте с функцией ускоренной доставки из России.
Качественное лезвие садовых ножниц изготовлено из сверхтонкой технологии полировки. Купив этот товар для дома и сада, вы не пожалеете! У изделия антикоррозийное антипригарное покрытие и замок безопасности. Самостоятельно регулируйте открытие и закрытие двухскоростного лезвия на мягкой резиновой, прочной ручке. Нож с титановым покрытием из нержавеющей стали легко разрежет ветви деревьев. Подходит для полумеханизированной работы с саженцами.
Японские кухонные ножи отличного качества и для всех видов продуктов, которые только можно встретить в процессе готовки. Можно купить по одному только те, которые вам нужны, а можно купить сразу набор из восьми штук. Обратите внимание, хорошая скидка!
Небольшой фонтан не требует ни подводки шлангов, ни электричества, ни даже батареек. Ему достаточно солнца. Опустите фонтанчик в искусственный пруд на даче или даже в тазик с водой, и под солнечными лучами произойдет настоящее чудо. Красивый вид, успокаивающее журчание и зависть соседей обеспечены. Кстати, на товар действует ускоренная доставка, а продавец предлагает промокоды на скидку при заказе нескольких штук.
Фонтан бомба! Доставка в Оренбургскую область 19 календарных дней, коробочка целая, ни одной вмятины, моторчик загудел, как только оказался на солнце. Все насадки работают, жалко, видео нельзя загрузить.
Отличный фонтан, несколько насадок, пришёл за 2 недели.
Удобнейшая замена половой тряпке - швабра с распылением воды на пол.
Просто залейте ее в специальную емкость и наслаждайтесь
процессом. Спрей-швабра настолько упрощает уборку в квартире,
что теперь с ней справятся даже мужчины) Еще один плюс - это быстрая
доставка по РФ, которая занимает всего несколько дней.
Доставка товара мгновенная, упаковка без повреждений. Сборка швабра не составила труда, все элементы в исправности. Воду не пропускает, брызгает равномерно, уборка комнаты заняла всего 5 минут. Вещь полезная и очень удобная. Продавцу за оперативность респект и мои рекомендации.
Вакуумный робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro с отличной силой всасываемости, вместительным пылесборником и аккумулятором, который позволяет ему работать до двух с половиной часов, станет отличным домашним помощником или классным подарком для всех любителей чистоты. Особенно, для ленивых любителей чистоты) А экспресс-доставка гарантирует, что ваш новый робот придет к вам очень быстро!
Автоматическая туристическая палатка - это незаменимая вещь для летнего отдыха. Палатка довольно объемная и может свободно вместить до 4 человек. Быстро и легко собирается, может служить в качестве навеса от солнца на семейных пикниках. К дополнительным плюсам можно отнести качество материалов, водонепроницаемую ткань и отличную вентиляцию в виде больших “дверей” и “окон” с москитными сетками. Палатку можно выбрать в трех разных цветах, а доставка “Плюс” гарантирует быстрое получение товара. Приятным бонусом также будет отличная скидка.
Палатку доставили быстро и прямо домой. Качество супер, идеальные швы, все до мелочей продумано. Насчет механизма открывания палатки - выше всяких похвал, полагаю это самый удобный вариант разборки и сборки. Размер большой, она просто объемная по форме и в ней комфортно сидеть, стены как стены, а не лежат на спине. Выглядит все солидно, но дополнительные дуги на всякий я заказала. Пока очень довольна товаром.
Японская глубокая сковорода с термометром и крышкой станет незаменимым помощником на кухне! Прибор из нержавеющей стали отвечает за высококлассное приготовление кулинарных шедевров. Открывающаяся крышка с фритюрницей, удобный сливной носик и термометр — залог отличного званого ужина! Простая в эксплуатации, безопасная и надежная сковорода, которая подарит вам не один год вкусных обедов, должна быть в каждом доме. Наслаждайтесь ужинами в кругу семьи, а за качество приготовления блюд с этим прибором можете не беспокоиться. На данный товар действует скидка до 50%.
Очень классная вещь, спасибо большое. Доставка 9 дней в 5post. Все соответствует описанию. Рекомендую 1000 раз. Загнутый бортик препятствуют разбрызгиванию масла. Термометр помогает следить за температурой. В общем, супер.
Напольный вентилятор DELTA DL-020N - незаменимый помощник в офис, на дачу и в любое другое помещение, где еще не “завелся” кондиционер” (а с таким помощником, возможно, и не "заведется"). Высота вентилятора - 1,25 м. Работает он бесшумно, панель управления оснащена подсветкой, высота и наклон регулируются, а головка поворачивается на 90 градусов. Надежная универсальная модель, выручающая в жару.
Если бы мы захотели описать электрическую цепную мини-пилу одной строкой, то это было бы: «Практичная, быстрая скорость и низкое энергопотребление». Двигатель из чистой меди обеспечит сильную мощность и быструю резку, что повышает эффективность вашей работы. Переключатель отличного качества: можете регулировать плавно регулировать скорость по своему усмотрению. Высококачественная направляющая цепь, глубокая закалка приводит к более износостойкой и гладкой резке. Благодаря компактным габаритам вы можете держать инструмент одной рукой: вес всего около 0,7 кг и общая длина составляет всего 33 см. Специальная направляющая пластина, шарик из вольфрамовой стали не нужно смазывать, так что машина уменьшает сопротивление во время работы и уменьшает износ. На данный алиэкспресс товар для дома и сада действует функция ускоренной доставки из России.
Довольно не плохая пила, но не для совсем уж больших веток/бревен. Немного слабовата, но опять же, смотря что пилить. Маленькие и средние ветки пилятся данной пилой просто на ура, с большими - чуть сложнее, но все же можно. Брал доставку из России, дошла меньше чем за неделю.
Будильник - это то, с чего начинается утро, и чтобы оно начиналось хорошо, будильник должен быть приятным и функциональным. Цифровой смарт-будильник со стильным дизайном и комфортной подсветкой обладает множеством нужных и интересных функций. Например, проекцией часов на любую поверхность, будь то стена или потолок. Внутрь будильника также встроено FM-радио, датчик температуры воздуха и влажности, несколько режимов подсветки, регулируемый угол наклона часов, а также функция отложенного будильника и возможность установки, сохранения и повтора нескольких будильников одновременно. Кстати, девайс можно также использовать и в качестве зеркала для макияжа благодаря его зеркальной поверхности и подсветке.
До Новосибирска за две недели, продавец отправил заказ в тот же день. Часы отличные. В принципе есть все функции. 3 варианта подсветки дисплея (4 вариант без подсветки), есть возможность поставить автоподсветку. 3 варианта проекции. Проекцию можно переворачивать на 180⁰. Есть радио, станции ловит и запоминает автоматически, можно выбрать любую на будильник. Показывает температуру и влажность, насколько точно не замерял. Подсветка яркая, синяя, мне понравилась. Проекция тоже отлично смотрится при любом наклоне. Работают от телефонного блока для зарядки. В комплекте имеется провод usb/микро usb 1.5 метра. Покупкой доволен.
Беспроводная камера наблюдения с 4-кратным зумом, двусторонним аудио и с функцией локального резервного копирования до 128 Гб. Корпус устройства изготовлен из высококачественного пластика, который является водонепроницаемым, защищенным от солнца и пыли, и устойчив к морозам и перепадам температур, а потому подходит для любого климата. К другим преимуществам можно отнести удаленный доступ и регулировку угла поворота и наклона. Отличным бонусом является огромная скидка и быстрая доставка из России.
Заказываю 4 камеру. Все работают без нареканий. Подключены по wi-fi. Одна висит на улице, испытания в -35 градусов прошла успешно. Все пишут на собственные карты памяти. 32 гб хватает на неделю записей. Цена на данную камеру у этого продавца одна из самых низких.
Портативное устройство для удаления сорняков с длинной ручкой изготовлено из жесткого алюминия с пластиковым механизмом извлечения. Хорошо подходит для уборки и удаления расторопши, одуванчиков, ветряных сорняков и других обычных садовых сорняков. Длинные зубцы захватывают корень с разных сторон, насыщая воздухом почву для здорового газона. С данным товаром для дома и сада алиэкспресс вы не будете мучаться со спиной, так как инструмент прост в эксплуатации: удобно держать руку во время садоводства.
Чтобы не включать ночью главное освещение, используют ночники. Ночник для унитаза - одно из самых гениальных изобретений в этом плане. Он помогает не будить весь дом, а еще очень нравится детям. Разноцветная лампочка помогает отучить малышей от горшка и приучить к унитазу. Работает отлично! Сложно не соблазниться такой красотой.
Круглый гамак можно подвесить в саду, на крыльце или в квартире. Он создает уют одним своим красивым видом, а уж расслабиться в таких "качелях" с тарелкой черешен или куском арбуза - одно удовольствие. Кстати, на этот товар действует не только ускоренная, но и экспресс-доставка.
Заказ был сделан 30 марта. 6 апреля позвонили, договорились о доставке. 7 апреля товар получен. Привез курьер в указанное время. Качельки супер! Такие, как нам и нужны! Качество хорошее, все ровненько. Очень рады хорошему товару! Спасибо продавцу за быструю доставку!!!
Очень быстрая доставка. Упаковано хорошо. Сама качель красивая, нити качественно натянуты. Спасибо продавцу!
Проточный электрический водонагреватель поможет вам быстро нагреть воду в кране. Сколько бы минут не был открыт кран, вода постоянно будет оставаться горячей. У данного водонагревателя хорошее сочетание мощности и скорости нагрева воды. Монтируется очень просто. Само по себе устройство компактно, не занимает много места. Греть воду можно, не накапливая ее в какой-либо емкости.
Электрический гриль - это настоящая находка для тех, кто любит вкусную и здоровую пищу. Гриль имеет 7 автоматических программ, электронную панель, на которой отображаются индикаторы степени прожарки и время готовки, а также встроенный датчик безопасности, который отключает прибор после завершения установленной программы. Встроенный в панели нагревательный элемент гарантирует равномерный нагрев всей поверхности и обеспечивает качественную двухстороннюю прожарку. Гриль также имеет функцию запекания и открытого барбекю. Товар доставляется из России, так что наслаждаться грилем вы сможете уже в самое ближайшее время.
Наконец-то и у нас дома появился гриль! Продавец быстро отправил товар. Упаковка и товар целые. В коробке лежал сам гриль, руководство по эксплуатации и гарантийный талон. В книжке есть несколько рецептов для приготовления пищи. Почему выбрали именно эту модель? Во-первых, привлек функционал, во-вторых, он 3 в 1 (гриль/барбекю/запекание), ну и конечно цена. За такую цену такой аппарат нигде не купишь.
Смеситель для душа GAPPO с термостатом - отличный повод понежиться в ванной под струями тропического душа. Лаконичный дизайн с прямыми линиями отлично впишется в любую ванную комнату, а удобство использования порадует и взрослых и детей. Быстрая доставка из РФ, так что ваша покупка приедет к вам всего за несколько дней.
Заказ пришёл раньше указанного срока, за что спасибо продавцу. Установка достаточно простая - не требует особых навыков. Качество душевой системы хорошее. Выглядит стильно. Посмотрим насколько долго прослужит. Тропический душ - очень полезная вещь
Если вы любите отдыхать на природе, готовить самую вкусную еду на костре, рыбачить и играть с детьми, то для максимально комфортного отдыха вам пригодится туристический набор складной мебели. В комплект входит складной алюминиевый стол 120х60 см и четыре табуретки, которые после использования убраются внутрь стола. Все доставляется в чехле для хранения. Возможна регулировка столешницы, максимальная нагрузка - до 30 кг. Вы опробуете данный товар для дома и сада алиэкспресс быстрее благодаря доставке из России.
Это одни из самых популярных смарт-часов 2021 года на AliExpress. Кроме стандартных функций, таких как шагомер, оповещения из всевозможных соцсетей, измерение пульса, давления, уровня воды, отслеживание сна, управление музыкой и камерой, здесь доступны будильник, календарь, таймер, множество спортивных режимов, измерение сатурации, напоминание о малоподвижности, отклонение вызова и многое другое.
Часы очень понравились. Первый плюс - это приложение, простое и удобное, называется Da Fit. Перепробовали много вариантов, только тут приложение сделано как надо. Удобное управление, для людей в возрасте подходит. Интерфейс часов удобный, все функции сделаны также удобно. Ремешок сменный, крепится на раздвижных защелках, как у huawei. Очень лёгкие. Из минусов - всего 3 циферблата. Сообщения отображает корректно, без смайликов. В общем, это интересные часы с хорошим приложением.
Многофункциональный видеорегистратор со встроенным GPS и улучшенным изображением позволит вам чувствовать себя на дороге более уверенно и безопасно. Устройство совместимо с камерами заднего вида и может обеспечить двухканальную запись с полным обзором. Встроенный GPS отслеживает и отображает данные о поездке в реальном времени, включая время, скорость и координаты. Видеорегистратор имеет функцию 24-часового наблюдения за парковкой, и начнет автоматическую запись при любом движении или встряске. Кстати, все аварийные видеокамера автоматически блокирует от перезаписи, так что можно не бояться потерять важную информацию. Приятным бонусом к покупке будет быстрая доставка Плюс.
Регистратор отличный. Снимает хорошее видео. При получении посылки не выкидывайте сразу упаковку, так как при заказе флешки ее упаковывают в отдельный пакет, приматывают плотно к коробке регистратора и ее практически не видно. При подключении по WI-FI к регистратору при скачивании роликов интернет трафик не используется, и это очень радует. Зарядить регистратор не в автомобиле, а дома можно только в режиме либо записи, но лучше в режиме просмотра роликов в галерее и желательно при выключенном экране. В режиме парковки регистратор не зарядить. Что не понравилось, не высвечивается уровень заряда батареи. А в целом нормально. Регистратор желательно на жаре не оставлять аккумулятор внутри может раздуться. Понравился блок зарядки в прикуриватель, присутствует еще один разъем для заряда телефона. В общем, советую брать.
Этот теневой парус — стильное и эффективное решение для создания тени. Идеально подойдет для сада, бассейна и зоны для барбекю. Теневое укрытие обеспечивает 98-процентную защиту от ультрафиолетового излучения. Дышащий материал, из которого сделан тент, позволяет свободно проходить воздуху. Светлый оттенок ткани обеспечит вас комфортом даже в самые жаркие дни. Заказывайте товар по ускоренной доставке за полцены.
Простой в установке и удобный в использовании полутораметровый защитный барьер для кровати CINLAN убережет ребенка от падения и поможет родителям спать спокойнее. Товар доставляется из РФ, так что придет к вам очень быстро!
Сборный каркасный бассейн с фильтр-насосом создан по особой запатентованной технологии. Его стенки выполнены из трех отдельных слоев: двух слоев плотного винила и одного - полиэстера для особой прочности. Бассейн Metal Frame Pool прочен и благодаря стальному каркасу. Он выдерживает большие нагрузки, в бассейне одновременно могут купаться несколько человек. Это настоящая находка для семьи или компании друзей.
Если вы любите готовить, то она вам точно понравится. Удобная в использовании овощерезка с набором острейших стальных лезвий моментально, просто и, что немаловажно для любой хозяйки, красиво нарежет овощи и фрукты. Так же на ней можно натереть сыр или приготовить фруктовое пюре, что пригодится мамам с маленькими детьми. Благодаря экспресс-доставке этот товар придет к вам в течении нескольких дней.
Потрясающая вещь. У каждой хозяйки на кухне просто обязана быть Овощерезка. Время нарезки продуктов сокращается в разы. Продукты после нарезки ровненькие и красивенькие кубики, нарезать можно всё, в том числе и лук репчатый. Советую всем, берите и не сомневайтесь. Качество отличное, ножи очень острые - обращайтесь ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, можно порезать пальцы даже при мойке Овощерезки. Всё точно как в описании и на картинках. Продавец отвечает на вопросы. Рекомендую к покупке данный товар.
Износостойкие и эластичные колеса позволяют ехать без шума, а алюминиевая прочная рамка безопасна при вождении. Чтобы сложить самокат, достаточно нажать всего одну кнопку. Благодаря персональной регулировке подходит для разных возрастов. Амортизирующая система обеспечит комфортную и быструю поездку. Заказывайте через доставку из России.
Заказ пришел очень быстро: 3 дня, и я его получил. Хорошего качества, крепкий, хорошо рулится и катается. С продавцом не общался, и не было повода! Заказ отправлен быстро и без задержек. Заказываю уже второй раз, до этого брал сразу два и тоже остался доволен полностью!
Кондиционер известной британской марки работает на охлаждение и обогрев. Он пользуется большой популярностью в Европе благодаря низкому уровню шума и высокому классу энергоэффективности, экономя немало электроэнергии. К тому же, обладает функцией увлажнения воздуха, заменяя увлажнитель в отопительный сезон. В общем, универсальная и выгодная машина, которую продают со скидкой и быстрой доставкой из России.
Компактный, но достаточно мощный и надежный дрон с камерой 4K, 50-кратным зумом и WI-FI, станет отличным подарком как для взрослых, так и для детей. Дрон прост в управлении (работает от пульта или с помощью приложения на смартфоне), имеет стабилизацию и не боится жесткого приземления. Немаловажно и то, что сейчас его можно купить по скидке в 50%, а доставка из России гарантирует быстрое получение товара.
Товар пришел очень быстро.Брал версию с камерой 4К и тремя аккумуляторами. Упакован, как обычно, хорошо, чтобы не пострадал во время путешествия. Выглядит немного меньше, чем ожидалось. Очень легкий, запускать во время хоть какого-нибудь ветерка не получится - унесет. В целом, впечатление от покупки положительное, приобретением доволен. Запускать можно, как с пульта д/у (как обычный вертолетик), так и через приложение на смартфоне или планшете. Для пульта нужны три батарейки АА. Связь с телефоном осуществляется через WI-FI. Запись видео и фото идет в память смартфона, у дрона нет своей памяти. Видео пишет в размере 2048*1080, фото в размере 4096*2160, но шикарного качества ждать не стоит, так как оно зависит больше от объектива, а не от количества мегапикселей. поэтому, радует, хотя бы, наличие этой функции.
Робот-мойщик окон dBot W120 – это идеальный помощник в вопросе уборки, который экономит ваше время. Он полностью возьмет на себя процесс мытья окон, гладкой или шероховатой кафельной плитки, а также мозаичных и зеркальных поверхностей. Просто поместите устройство на нужную поверхность, выберите один из 3-х режимов автоматической уборки и запустите процесс с помощью пульта дистанционного управления. И нет необходимости рисковать своим здоровьем во время мытья окон!
Водостойкая скатерть из мягкого ПВХ отлично подойдет как на дачу, так и в квартиру, если у вас красивый стол и вы не хотите скрывать его под непрозрачными скатертями. Тем более, что про проблему разлитого чая или капнувшего варенья с ней можно забыть. Просто протрите скатерть влажной тряпочкой и стол снова чист! Благодаря экспресс-доставке она придет к вам всего за несколько дней.
Пришла быстро, курьером до квартиры, скручена в рулон, ничего не помялось, был небольшой запах, но пролежав сутки на балконе, выветрился. Приклеилась хорошо были небольшие пузыри, но растянули шпателем пластмассовым.