Очень странные дела: Давно покинувшие Солнечную систему «Вояджеры» внезапно вышли на связь и встревожили учёных новыми данными

Изначально считалось, что «Вояджер-1» и «Вояджер-2», улетевшие в космос в конце 70-х, десятикратно перевыполнили свою программу. Расчётный срок службы аппаратов составлял несколько лет, однако они проработали несколько десятилетий и давно должны были улететь в глубины космоса. Последняя точка, в которой получить данные с аппаратов ещё возможно, будет пройдена в 2025 году. Однако совершенно неожиданно учёные, смирившиеся с потерей зондов, начали принимать таинственные наборы данных с космических аппаратов.
Учёные NASA подвели предварительные итоги по поводу подходящей к концу легендарной миссии «Вояджер». В отчёте было сказано, что эти зонды дали человечеству карту космической береговой линии, разделяющей Солнечную систему и межзвёздное пространство. При этом в ближайший год будут получены новые данные о «солнечной плазме», которая сильно влияет на самочувствие землян. Но тревожит исследователей совсем не эта информация.
Тем, кто родился в год запуска «Вояджеров» и кто дожил до сегодняшних дней, уже по 45 лет. В Америке это поколение Voyager, есть даже фильм с таким названием — «Вояджеры». Эта космическая одиссея NASA переписала учебники по астрономии и астрофизике, открыв турбулентную атмосферу Сатурна, рассказав о трансформирующихся кольцах Юпитера, большом тёмном пятне GDS-89 на Нептуне. Как бы человечество узнало, что на Юпитере есть вулканы, если бы не «Вояджер-1»?
Несмотря на то что астрономия — наука древняя, по-настоящему убедить человека в том, что небо — это не чёрный балдахин, утыканный блестящими капельками, смогли именно «Вояджеры». В Солнечной системе порядка 200 лун. «Вояджеры» сделали открытия в области активной геологии этих спутников, зафиксировали на фотоплёнке тысячи углеводородных озёр и рек, находящихся на их поверхности.
В 80-х учёное сообщество было поражено открывшимся фактом того, что внешние луны — это не мёртвые замёрзшие миры, а объекты, на которых происходят удивительные процессы, способные многое рассказать о Солнечной системе, зачастую даже больше, чем это могут сделать планеты. Что касается основных планет Солнечной системы, «Вояджеры» собрали множество данных по их атмосфере, открыли науке десять спутников Урана и шесть спутников Нептуна, гейзеры и атмосферу Титана, спутника Юпитера. Открыли Адрастею, Тебу и Метиду — спутники Юпитера.
Один из последних снимков «Вояджера-1», сделанный в 1990 году с расстояния в 6 млрд км (40 а.е.) от Земли | Источник: NASA
Снимки с «Вояджера-1» и «Вояджера-2»
«Вояджер-2» стал единственным земным аппаратом, побывавшим возле Урана и Нептуна. Больших усилий стоило запечатлеть Нептун, ведь там в 900 раз темнее, чем на Земле или на Луне. Руководил съёмочным процессом Карл Саган, для этого ход зонда пришлось максимально замедлить, снимать «с проводкой», то есть плавно синхронизируя движение камеры с движением «Вояджера». Зато у человечества теперь есть снимки Нептуна. Знаменитая серийная съёмка «Семейный портрет», запечатлевшая Солнечную систему, особенно памятна снимком Земли с расстояния в шесть миллиардов километров под названием Pale Blue Dot. Земля там представляет собой еле различимую крошечную голубую точку, про которую Карл Саган сказал так:
«Пожалуй, нет лучшей демонстрации глупого человеческого зазнайства, чем эта отстранённая картина нашего крошечного мира. Мне кажется, она подчёркивает нашу ответственность, наш долг быть добрее друг к другу, хранить и лелеять бледно-голубую точку — наш единственный дом».
Каждый из «Вояджеров» состоит из 65 000 элементов, многие из которых имеют большое количество «эквивалентных» более мелких деталей, таких как транзисторы. Это удивительно сложная и продуманная для своего времени система. Система энергопотребления «Вояджеров» базировалась на основе плутония-238, благодаря которому зонд и проработал в десятки раз больше расчётного времени.
Сигнал бедствия или сигнал охотника?
Одним из приборов, данные с которого всегда тревожили астрономов, стал детектор плазменных волн, установленный на «Вояджере». Впервые сбой и странный набор данных аппарат прислал во время приближения к гелиосфере: её «внутренняя кромка» оказалась настолько плотной, что детектор плазменных волн буквально сошёл с ума. Одновременно с этим событием сигналы «Вояджера-1» впервые надолго пропали, и учёные, отчаявшись ждать, решили, что проекту конец. Однако в 2012-м случились мощные выбросы солнечной энергии, они ионизировали плазму вокруг зонда, и сигналы из космоса достигли Земли. В это же время «Вояджер-2», значительно отставший, наконец догнал собрата. Он прислал данные, согласно которым гелиосфера не сферична, как считалось раньше, а деформирована потоками межзвёздного вещества и имеет множество «заломов», как вмятины на кузове автомобиля.
Странные сигналы из космоса
В 2021 году оба «Вояджера» прислали на Землю странные сигналы. По одним данным, это гул межзвёздного вещества, по другим — шум, спровоцированный мощными вспышками на Солнце. Согласно ещё одному предположению, пространство на задворках Солнечной системы подобно мыльной пене, и зонды услышали движение частиц этой пены, что само по себе очень удивительно. После этого астрофизик Стелла Окер из Корнельского университета пришла к выводу, что по гулу пены, пойманной датчиками «Вояджеров», можно круглый год измерять плотность плазмы. Причём не только плотность, но и движение её частиц. Оказалось, что они на определённом этапе уже не удерживаются гравитацией Солнца и уходят в межзвёздное пространство, заполняя его до самых границ гелиосферы, до тех пределов, где начинается нечто совершенно недоступное человечеству. «Вояджеры» очень хорошо обрисовали эту «береговую линию», разделяющую Солнечную систему и межзвёздное пространство.
Но в начале 2022 года исследователи сделали и другое важное открытие. Оказалось, что улетевшие за пределы Солнечной системы аппараты… на самом деле находятся ближе к Земле и именно поэтому снова выходят на связь и присылают данные, которые не должны были отправлять. Исследователи отмечают, что всему виной — траектория полёта «Вояджеров» в космос. Зонды летят в глубины пространства не по прямой, а по спирали, захваченные гигантской силой внутри Солнечной системы. Периодически они «выстраиваются» на одну линию с Землёй, из-за чего передающие модули на зондах и мощные антенны NASA на Земле синхронизируются для передачи данных.
Среди прочих данных «Вояджеры» прислали и новую порцию сведений о плазменном обстреле, который обрушился на Землю в ночь на 31 марта 2022 года. Геомагнитный удар астрономы оценили в семь баллов и назвали мощнейшим за последние несколько лет. Уже известно, что он ударил по здоровью метеочувствительных людей, а также по состоянию жителей Земли с хроническими заболеваниями. Можно предположить, что если бы не было защитной прослойки, то жизнь на Земле стала бы невозможна. А что в самом межзвёздном пространстве — остаётся только предполагать.
По данным на 31 марта 2022 года, «Вояджер-1» находится на расстоянии 14 600 000 000 миль от границ облака Оорта (там находятся космические стройматериалы, проще говоря — мусор, оставшийся от строительства Солнечной системы), а «Вояджер-2» — 12 700 000 000 миль. Они движутся со скоростью 54 000 миль в час. Полная расшифровка всех данных, которые аппараты прислали за много лет, может растянуться на ближайшие десять лет и закончиться лишь в начале 2030-х годов.
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