11:25 (мск), источник: Московский комсомолец
Безопасность лифтов: как ускорить модернизацию подъемников в многоквартирных домах
Лифтам необходимы камеры наблюдения и частые проверки механизмов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По подсчетам Минстроя РФ, в стране ежегодно производится замена порядка 16 тысяч лифтов. Тем не менее, как сообщали ранее в Совете Федерации, общий износ лифтового парка многоквартирных жилых домов оценивается на уровне 22,9%. При этом, по сообщению гендиректора АДС «СО “Лифтсервис” Алексея Захарова, в 2021 году в авариях с лифтами пострадали или погибли 57 человек, которые либо ехали внутри, либо его чинили. Решение этой проблемы, с оглядкой на международный опыт, предложил автор популярного портала “20 идей по развитию России” Дмитрий Давыдов.
Чтобы уберечь граждан от несчастных случаев, государством принят ряд мер по модернизации лифтового парка. Так, Советом Федерации было рекомендовано выделять ежегодно с 2022 по 2024 год по 1,5 млрд рублей из бюджета на замену старых лифтов. Кроме того, весной следующего года вступит в силу закон, утверждающий регламент государственных внеплановых проверок за техническим состоянием лифтов. Но, по мнению автора портала «20 идей по развитию России» Дмитрия Давыдова, необходимо обратить внимание и на зарубежный опыт. Он тщательно изучил наиболее удачные примеры и вывел свою формулу безопасности лифтового оборудования.
«В России с 2017 года действуют Правила организации безопасного использования и содержания лифтов. Однако метод контроля за их соблюдением и мера наказания за нарушения не всегда являются эффективными. Поэтому с целью улучшить сферу обращения с лифтами мы предлагаем несколько мер. Первое — ввести обязательную проверку функций лифта, влияющих напрямую на безопасность, с периодичностью 1, 3 и 7 дней (в зависимости от степени загруженности). В нее войдет проверка защитных механизмов, проверка связи с диспетчером, плотность закрытия дверей, целостность замка люка в кабине лифта и другое», — рассказывает Давыдов.
Кроме того, предлагается повысить штрафы за нарушение Правил организации безопасности лифта. Сейчас штраф для граждан составляет всего 2 000−5 000 рублей. Поэтому предполагается повысить его: за допущение ошибок или бездействие в таких случаях штраф должен быть на уровне с МРОТ. Третья необходимая мера, по мнению Давыдова, — установка камер видеонаблюдения во всех лифтах многоквартирных домов. Во-первых, камеры будут служить превентивной мерой против вандализма и нарушения жителями инструкции по эксплуатации лифта. Во-вторых, видеозаписи будут прямым доказательством при расследовании возникших инцидентов. В-третьих, камеры будут следить за тем, как владельцы лифтов и их подрядчики соблюдают все правила безопасности, в том числе проводя регулярную проверку и техобслуживание.
«Видеокамеры нужны в лифтах, потому что вандализм настолько сейчас участился, что это может хоть каким-то образом остановить эту волну. В идеале — чтобы камеры были на балансе, например, муниципальных властей. А так, да. Инициатива интересная», — прокомментировал исполнительный директор Национального Лифтового Союза Петр Харламов.
Согласовывая время проверки с жильцами, владельцы лифтов под давлением возможных штрафов будут организовывать работу, благодаря которой дефекты будут выявляться и устраняться быстрее и раньше. А все собранные штрафы можно направить на модернизацию лифтового парка в России. Автор надеется, что на его предложения отреагируют власти и поддержат законодательно. Ведь результатом внедрения идей станет более безопасная и комфортная эксплуатация лифтов в многоэтажных зданиях.