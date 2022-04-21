В Антарктике стало рекордно мало льдаУченые из университета Сунь Ятсена и Южной морской научно-технической лаборатории провинции Гуандун отметили, что площадь льда побила антирекорд второй раз за пять лет
Фоторепортажи
11Взрывная волна
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
14:02 (мск), источник: © РИА Новости

Росгвардейцы подняли знамя Победы над Херсоном

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бойцы Росгвардии в преддверии 9 Мая подняли в Херсоне знамя Победы, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: © РИА Новости

«В преддверии 9 Мая росгвардейцы подняли над Аллеей Славы в Херсоне копию знамени 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии. Флагшток установлен недалеко от центрального монумента Аллеи Славы, где стараниями местных жителей горит Вечный огонь», — говорится в релизе.

В Росгвардии отметили, что это означает возвращение к мирной жизни.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Британцы испугались российского 'Сармата'
Шольцу грозит отставка из-за позиции по Украине
Возрастное ограничение 18+
Военная операция на Украине
Киев сорвал гуманитарную операцию на «Азовстали»
Минобороны РФ обратилось к командирам и военным ВСУ с предложением сложить оружие
Войска России уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве
Путин: Украина отошла от договоренностей в Стамбуле, переговоры в тупике
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь