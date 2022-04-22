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Палеонтологи описали самых древних птерозавров Южного полушария
Окаменелости двух новых видов летающих ящеров нашли в Аргентине.
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Палеонтологи описали два новых вида птерозавров, которых назвали Yelaphomte praderioi и Pachagnathus benitoi. Окаменелости нашли в триасовых отложениях Аргентины, возраст которых находится в диапазоне от 227 до 201,3 миллиона лет, что делает новые виды самыми древними птерозаврами Южного полушария. Исследование опубликовано в журнале Papers in Palaeontology.
О происхождении птерозавров известно не так много. Одни палеонтологи предполагают, что летающие ящеры появились в триасовом периоде, другие считают, что они могли появиться уже в конце перми. Самые древние однозначные окаменелости птерозавров происходят из преимущественно морских отложений верхнего триаса (не старше 237 миллионов лет), причем все находки сделаны в Северном полушарии: в Европе, Северной Америке и Гренландии.
В 2010 году палеонтологи опубликовали описание факсиналиптера (Faxinalipterus minima) из бразильской формации Катуррита (Caturrita Formation), возраст отложений которой оценивается в 225 миллионов лет. Авторы отнесли его к птерозаврам, однако остальные ученые с этим не согласились. Таким образом, до сих пор в триасовых отложениях Южного полушария однозначные ископаемые остатки птерозавров найдены не были.
О находке двух птерозавров в триасовых отложениях Аргентины сообщили аргентинские и британские палеонтологи во главе с Рикардо Мартинесом (Ricardo N. Martínez) из Национального университета Сан-Хуана. Окаменелости птерозавров были найдены в отложениях верхнетриасовой формации Кебрада-дель-Барро (Quebrada del Barro Formation), возраст которых датируется в пределах нория и рэта (227−201,3 миллиона лет назад).
Первого птерозавра, который получил название Yelaphomte praderioi, ученые описали на основе фрагмента рострума. Его родовое название в переводе с языка аллентиак означает «воздушный зверь», а видовое дано в честь человека, который обнаружил образец. Второй птерозавр — Pachagnathus benitoi — был описан на основе симфиза нижней челюсти. Его родовое название составлено из слова «земля» на языке аймара и греческого слова «челюсть», что отсылает к местообитанию этого ящера — вдали от морского побережья. Видовое название и этого птерозавра дано в честь человека, обнаружившего окаменелость. Длину тела Y. praderioi оценили в 25 сантиметров, а P. benitoi — в один метр.
Палеонтологи провели филогенетический анализ, который показал, что Y. praderioi и P. benitoi действительно относятся к птерозаврам. Они оказались в составе довольно примитивного семейства Raeticodactylidae, представители которого ранее были найдены только в Европе.
Окаменелости этих птерозавров обнаружены в отложениях, которые сформировались далеко от морского побережья. Это говорит о том, что летающие ящеры уже на ранних этапах эволюции освоили наземные экосистемы.
Не так давно палеонтологи нашли у птерозавров нелетающих родственников. Ими оказались небольшие рептилии лагерпетиды.
Семён Морозов