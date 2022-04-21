В Турции появится вторая авиакомпания для перевозки туристов из России

«Компания MGA (Mavigok Aviation) получила предварительное разрешение управления гражданской авиации Турции. Процесс развивается быстро, завершить создание авиакомпании планируется в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.
Авиакомпания начнет полеты на четырех самолетах — двух Boeing 737−900 и двух Boeing 777. «В первую очередь планируются рейсы в Россию, однако в процессе могут появиться возможности выхода на другие рынки», — подчеркнуто в сообщении.
17 апреля AirportHaber сообщил, что в Турции создана первая авиакомпания, которая займется перевозкой россиян на курорты страны. Решение позволит преодолеть проблемы в отрасли, вызванные российско-украинским конфликтом. Перевозчик получил название Southwind, он должен начать работу в конце мая.
По данным издания, ходатайство о создании Southwind было принято генеральным управлением гражданской авиации страны для того, чтобы не останавливать турпоток из России в Турцию. В распоряжении перевозчика на первоначальном этапе будет пять самолетов Airbus.