01:12 (мск), источник: Известия
Росавиация призвала авиаперевозчиков подготовиться к полетам без GPS
Руководство авиаотрасли России попросило перевозчиков подготовиться к полетам без GPS. Письмо с такими рекомендациями замглавы Росавиации Дмитрий Ядров направил гендиректору «Госкорпорации по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства. Те адресовали его руководителям авиакомпаний. С копиями документов ознакомились «Известия». Несколько перевозчиков подтвердили получение документа.