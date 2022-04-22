10:28 (мск), источник: Аргументы и факты
Насколько глупы рыбы?
Говорят, что память у рыб всего 3 секунды, и вообще они невероятно тупые создания, особенно аквариумные. Это правда?
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«Какие-то виды рыб более обучаемы, какие-то нет. Чем старше рыба, тем она, как правило, умнее, — сказал “АиФ” канд. биол. наук, исполнительный директор Федерации рыболовного спорта России Игорь Чиняков. — Хищные породы обычно более сообразительные, в отличие от травоядных. Это относится и к рыбьей памяти».
«Похоже, мы недооцениваем рыб, — считает ст. советник программы по устойчивому морскому рыболовству Всемирного фонда дикой природы Константин Згуровский. — Например, акул — они учатся на своих ошибках и пытаются общаться с человеком из любопытства, не планируя на него напасть».
Опровергают миф о «трёх секундах» и учёные, изучающие аквариумных рыбок. По их данным, те способны минимум на 2 недели запоминать важные для них события. А кроме того, они узнают своих хозяев в лицо, а к незнакомцам относятся с настороженностью. Узнают рыбки и друг друга, различая собратьев по головам, и вообще способны запомнить всех жителей аквариума, выделяя среди них новичков, знают время и места кормёжки и пр.