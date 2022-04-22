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Крестьянское мясо для англосаксонских королей ушло на массовые пиршества
Ученые исследовали рацион людей в раннесредневековой Англии.
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Британские ученые не нашли подтверждений того, что элита раннесредневековой Англии в
В начале V века нашей эры римляне ушли из Британии, после чего ее большую часть завоевали германские племена англов, саксов и ютов. Социальной основой англосаксонского общества выступали свободные крестьяне (керлы), которые вели свое хозяйство на земельных наделах, признавая в качестве господина только короля. Однако они несли ряд повинностей, например, должны были содержать мосты, служить в ополчении, созываемом королем, или платить продуктовую ренту своему правителю. Лишь после разрушительных походов викингов, когда государству пришлось взимать все больше налогов, появились категории зависимого крестьянства, которые находились под покровительством англосаксонской знати.
Считалось, что в англосаксонском обществе рацион простолюдинов и элиты сильно отличался. Эта гипотеза строилась на представлениях о продовольственной ренте, которую уплачивали крестьяне в пользу короля. Последний вместе со своей свитой регулярно объезжал свои земли и получал определенный набор продуктов питания. Так, в англосаксонском кодексе обычного права «Правде Ине», составленном, видимо, в конце VII века, сообщалось, что с десяти гайдов (единица величины земельных участков) нужно было уплатить, в частности, 10 чанов меда, 300 хлебов, примерно 12 бушелей эля, 2 взрослых коровы, 10 гусей, 20 кур, 10 сыров, 5 лососей и 100 угрей. Это, по мнению многих ученых, указывало на то, что рацион королей и их свит был богат белковой пищей животного происхождения.
Сэм Леггет (Sam Leggett) из Эдинбургского университета и Том Ламберт (Tom Lambert) из Кембриджского университета решили проверить давнее предположение о диете элиты в раннесредневековой Англии, которое заключалось в том, что рацион людей с высоким социальным статусом, особенно мужчин, во многом состоял из мяса. Такое мнение сложилось из-за интерпретации письменных источников
Прошлые исследования показали, что в Британии начали потреблять в пищу больше мяса овец, крупного рогатого скота и свиней в римский период. Однако после краха империи, судя по данным палеозоологов, животных разводили в основном для получения молочных продуктов, шерсти или использовали в качестве тяглового скота. По мере христианизации страны люди чаще начали употреблять в пищу курицу и рыбу. Вместе с тем исследователи обнаружили свидетельства массовых пиршеств, например, в Суффолке нашли ямы
В новом исследовании авторы представили результаты анализа стабильных изотопов углерода и азота, с помощью которых они решили выяснить связь между диетой, социальным статусом людей и погребальным обрядом. В общей сложности они собрали данные по 2023 людям, жившим в Англии в римский — англонормандский периоды. Главным образом они сосредоточили свое внимание на 1463 взрослых индивидах
В результате исследования ученые не обнаружили у людей, живших в
Михаил Подрезов