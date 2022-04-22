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10:47 (мск), источник: N + 1

Крестьянское мясо для англосаксонских королей ушло на массовые пиршества

Ученые исследовали рацион людей в раннесредневековой Англии.

Источник: vika-imperia550/СС0

Британские ученые не нашли подтверждений того, что элита раннесредневековой Англии в V—VIII вв.еках употребляла большое количество мясной пищи, как это считалось ранее. Для этого они исследовали результаты анализов стабильных изотопов углерода и азота в костном коллагене 2023 людей. В то же время они обнаружили, что письменные свидетельства о крестьянских податях в виде большого количества мяса, птицы и рыбы, по всей видимости, раньше интерпретировались неверно. По мнению ученых, эти продукты предназначались не для обеспечения ежедневного питания правителей, а для массовых пиршеств, в которых могли принимать участие несколько сотен человек. Об этом сообщается в двух статьях, опубликованных в журнале Anglo-Saxon England.

В начале V века нашей эры римляне ушли из Британии, после чего ее большую часть завоевали германские племена англов, саксов и ютов. Социальной основой англосаксонского общества выступали свободные крестьяне (керлы), которые вели свое хозяйство на земельных наделах, признавая в качестве господина только короля. Однако они несли ряд повинностей, например, должны были содержать мосты, служить в ополчении, созываемом королем, или платить продуктовую ренту своему правителю. Лишь после разрушительных походов викингов, когда государству пришлось взимать все больше налогов, появились категории зависимого крестьянства, которые находились под покровительством англосаксонской знати.

Считалось, что в англосаксонском обществе рацион простолюдинов и элиты сильно отличался. Эта гипотеза строилась на представлениях о продовольственной ренте, которую уплачивали крестьяне в пользу короля. Последний вместе со своей свитой регулярно объезжал свои земли и получал определенный набор продуктов питания. Так, в англосаксонском кодексе обычного права «Правде Ине», составленном, видимо, в конце VII века, сообщалось, что с десяти гайдов (единица величины земельных участков) нужно было уплатить, в частности, 10 чанов меда, 300 хлебов, примерно 12 бушелей эля, 2 взрослых коровы, 10 гусей, 20 кур, 10 сыров, 5 лососей и 100 угрей. Это, по мнению многих ученых, указывало на то, что рацион королей и их свит был богат белковой пищей животного происхождения.

Сэм Леггет (Sam Leggett) из Эдинбургского университета и Том Ламберт (Tom Lambert) из Кембриджского университета решили проверить давнее предположение о диете элиты в раннесредневековой Англии, которое заключалось в том, что рацион людей с высоким социальным статусом, особенно мужчин, во многом состоял из мяса. Такое мнение сложилось из-за интерпретации письменных источников VII—X вв.еков, связанных с продовольственной рентой. Оценив вес, объем и калорийность этих продуктов, авторы исследования пришли к выводу, что они предназначались не для ежедневного потребления, а для больших пиршеств, на которых могли присутствовать несколько сотен гостей.

Прошлые исследования показали, что в Британии начали потреблять в пищу больше мяса овец, крупного рогатого скота и свиней в римский период. Однако после краха империи, судя по данным палеозоологов, животных разводили в основном для получения молочных продуктов, шерсти или использовали в качестве тяглового скота. По мере христианизации страны люди чаще начали употреблять в пищу курицу и рыбу. Вместе с тем исследователи обнаружили свидетельства массовых пиршеств, например, в Суффолке нашли ямы V—VII вв.еков, в которых целиком зажаривали туши крупного или мелкого рогатого скота. Данные палеоботаники также указывают на то, что в Англии в эпоху раннего Средневековья произошли изменения в земледелии, связанные с соотношением выращиваемых культур и технологиями обработки сельскохозяйственных угодий.

В новом исследовании авторы представили результаты анализа стабильных изотопов углерода и азота, с помощью которых они решили выяснить связь между диетой, социальным статусом людей и погребальным обрядом. В общей сложности они собрали данные по 2023 людям, жившим в Англии в римский — англонормандский периоды. Главным образом они сосредоточили свое внимание на 1463 взрослых индивидах V—VIII вв.еков, то есть на времени, когда погребальный инвентарь позволял получить информацию о социальном статусе умерших.

В результате исследования ученые не обнаружили у людей, живших в V—VIII вв.еках, связи между богатой животным белком диетой и принадлежностью к социальной верхушке. Полученные данные указали на то, что большинство индивидов независимо от своего социального статуса ежедневно употребляло в пищу животный белок в том или ином виде. Однако его объем равнялся примерно тому, что потребляют приверженцы оволактовегетарианства, то есть, когда люди едят не только растительную пищу, но также молоко и яйца. Ученые пришли к выводу, что питание людей в большей степени зависело от региона и сезонности. Возможно, рацион элит отличался в большей степени потреблением продуктов более высокого качества, фруктов, что нельзя обнаружить с помощью анализа стабильных изотопов.

Михаил Подрезов

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Крестьянское мясо для англосаксонских королей ушло на массовые пиршества
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