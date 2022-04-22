Российские химики разработали металлические «наноайсберги», ускоряющие химические реакции

Об этом сообщает пресс-служба Российского научного фонда, результаты работы, поддержанной грантом РНФ, опубликованы в Journal of Catalysis..
О том, что металлы ускоряют химические процессы, известно давно, но использовать в катализаторе только их очень дорого, поэтому часто они распыляются по поверхности углерода.
Ученые предложили оригинальный метод синтеза катализаторов на основе наночастиц металла на углероде.
Авторы смешали карбид кальция с различными солями металлов и нагрели в потоке хлора. При таком воздействии соли металлов восстановились до чистых металлов, а карбид кальция разложился до высокочистого углерода. Частицы металлов «проплавили» углерод и частично погрузились в него: получились своего рода металлические айсберги в углеродном море.
«Наши катализаторы не уступают коммерческим и при этом работают намного дольше без потери своей активности, потому что металлы не вымываются», — рассказал Андрей Лебедев, соавтор работы, студент СПбГУ.
Ранее ученые Томского политехнического университета (ТПУ) создали уникальное дизельное топливо, которое устойчиво к замерзанию даже при −70°С. Об этом пишет журнал South African Journal of Chemical Engineering. Как сообщается, специалисты разработали метод получения арктических дизельных топлив при помощи переработки на цеолитном катализаторе прямогонных дизельных фракций. По их словам, для этого используется российский катализатор, который кратно дешевле зарубежных аналогов.