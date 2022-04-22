11:14 (мск), источник: ТАСС
Таиланд с 1 мая отменяет ПЦР-тест по прибытии для вакцинированных туристов
Система Thailand Pass продолжит действовать и будет использоваться для проверки сертификата о вакцинации, а также медстраховки.
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БАНГКОК, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Таиланда приняли решение отменить ПЦР-тест по прибытии для вакцинированных от коронавируса путешественников с 1 мая. Об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС глава отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо.
«Кроме того, снижается с $20 тыс. до $10 тыс. сумма обязательного медицинского страхового покрытия», — добавила она.
Вместе с тем система Thailand Pass, созданная для получения разрешения на въезд в королевство, продолжит действовать и будет использоваться для проверки сертификата о вакцинации, а также медицинской страховки. Что касается непривитых путешественников, то им необходимо забронировать гостиницу, чтобы пройти изоляцию и на пятый день сдать ПЦР-тест.
В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В пятницу Минздрав проинформировал о 21,8 тыс. заразившихся и 128 умерших от ковида за сутки. На данный момент общее число инфицированных превысило 4,12 млн, вылечились более 3,9 млн человек, умерли 27,5 тыс. пациентов. В стране полностью вакцинированы 50,8 млн человек.