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11:14 (мск), источник: ТАСС

Таиланд с 1 мая отменяет ПЦР-тест по прибытии для вакцинированных туристов

Система Thailand Pass продолжит действовать и будет использоваться для проверки сертификата о вакцинации, а также медстраховки.

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Источник: AP 2022

БАНГКОК, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Таиланда приняли решение отменить ПЦР-тест по прибытии для вакцинированных от коронавируса путешественников с 1 мая. Об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС глава отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо.

По ее словам, «с 1 мая привитым от коронавируса туристам не придется проходить ПЦР-тест по прибытии и бронировать гостиницу на одну ночь для ожидания его результатов». Рекомендуется самостоятельно пройти антигенный тест и, в случае обнаружения инфекции, обратиться за медицинской помощью.

«Кроме того, снижается с $20 тыс. до $10 тыс. сумма обязательного медицинского страхового покрытия», — добавила она.

Вместе с тем система Thailand Pass, созданная для получения разрешения на въезд в королевство, продолжит действовать и будет использоваться для проверки сертификата о вакцинации, а также медицинской страховки. Что касается непривитых путешественников, то им необходимо забронировать гостиницу, чтобы пройти изоляцию и на пятый день сдать ПЦР-тест.

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В пятницу Минздрав проинформировал о 21,8 тыс. заразившихся и 128 умерших от ковида за сутки. На данный момент общее число инфицированных превысило 4,12 млн, вылечились более 3,9 млн человек, умерли 27,5 тыс. пациентов. В стране полностью вакцинированы 50,8 млн человек.

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