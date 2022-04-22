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12:55 (мск), источник: © РИА Новости

Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос

ФОМ: 81 процент россиян положительно оценивают работу Путина.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (81%) положительно оценивают работу президента страны Владимира Путина, 79% доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение».

На вопрос, «Как вы считаете, Путин работает на своем посту скорее хорошо или скорее плохо», 81% респондентов ответили, что хорошо. Негативно оценили работу президента 10%, примерно столько же затруднились с ответом. При этом, неделей ранее положительно оценивали работу президента 77%, негативно — 12%.

Доверяют Путину 79% россиян (76% неделей ранее), скорее не доверяют ему 12% населения (14% на предыдущей неделе), 9% затруднились с ответом.

Репрезентативный еженедельный опрос «ФОМнибус» проводился 15—17 апреля с участием 1500 человек старше 18 лет в 104 городских и сельских населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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