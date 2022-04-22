11:21 (мск), источник: Новая Кубань
Жители Сочи сняли на видео удивительный танец дельфинов у берегов Черного моря
Кадры получили популярность в Сети.
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В Черном море обитает большое количество дельфинов нескольких видов. Млекопитающие часто подплывают к берегам кубанских курортов, не боясь даже энергично проноситься между отдыхающими.
На днях жители Сочи стали свидетелями игр стайки дельфинов. Морские обитатели резво выпрыгивали из воды друг за другом, демонстрируя туристам спинные плавники.
Очевидцы сняли на видео игры дельфинов, напоминающие изящный танец. Кадры были опубликованы в популярном паблике в социальных сетях.
Десятки пользователей выразили свое восхищение млекопитающими, оставив лайки.
Ранее «Новая Кубань» писала, что в начале апреля в Сочи нашли мертвого дельфина. Инцидент произошел 6 апреля на пляже Ривьера. Труп млекопитающего вынесло на берег во время шторма.