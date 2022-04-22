«Больничные» супербактерии обнаружены в популяциях городских ежей

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Ученые из Финляндии обнаружили, что в популяциях городских ежей, обитающих на территории Хельсинки, начали распространяться «больничные» штаммы золотистого стафилококка, неуязвимые к действию большинства антибиотиков. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ESCMID).
«Нам впервые удалось обнаружить “больничный” штамм стафилококка t304/ST6 в популяциях городских ежей. Это открытие в очередной раз подчеркивает необходимость наблюдений за распространением данной вариации микроба в городской среде. При этом пока непонятно, представляет ли эта вариация стафилококка угрозу для самих ежей и контактирующих с ними людей», — заявила научный сотрудник Университета Хельсинки (Финляндия) Венла Йохансон, чьи слова приводит пресс-служба ESCMID.
За последние два десятилетия биологи зафиксировали появление нескольких десятков штаммов микробов, стойких к действию одного или сразу нескольких антибиотиков. Возникла реальная перспектива того, что все подобные лекарства потеряют эффективность, что негативно повлияет не только на медицину, но и животноводство и агрикультуру, где антибиотики используются для защиты растений и животных.
Недавно ученые обнаружили, что подобные микробы могут появляться и в результате естественной эволюции микрофлоры определенных животных. В частности, британские биологи выяснили, что один из «неуязвимых» штаммов золотистого стафилококка возник еще в начале XIX века в популяции датских ежей благодаря острой конкуренции среди микробов, обитающих на коже этих насекомоядных животных.
Йохансон и ее коллеги открыли первый пример того, как ежи становятся разносчиками не только природных, но и антропогенных супермикробов. Финские биологи пришли к такому выводу в ходе изучения микрофлоры кожи ежей, обитающих на территории Хельсинки и часто контактирующих с человеком.
В общей сложности зоологам удалось собрать образцы микрофлоры у более ста ежей, пойманных или найденных местными жителями в разных районах столицы Финляндии за последние два года. Последующий анализ геномов бактерий неожиданно показал, что каждый десятый еж был носителем одного или нескольких «больничных» штаммов золотистого стафилококка.
Особые опасения у ученых вызывает то, что сразу четыре ежа оказались носителями штамма t304/ST6, одной из самых успешных вариаций «неуязвимых» микробов, которая активно распространяется по больницам Северной Европы в последние годы. Природные штаммы «неуязвимого» стафилококка присутствовали на коже лишь трех других ежей, что говорит об ускоренном распространении их «больничного» конкурента.
Последующие наблюдения за ежами, как надеются Йохансон и ее коллеги, помогут биологам раскрыть пути распространения «больничного» золотистого стафилококка в популяциях городских ежей, а также выяснить, угрожают ли эти микробы здоровью этих животных и людей, контактирующих с ними. Это критически важно для понимания того, станут ли популяции ежей новым природным резервуаром больничных инфекций.