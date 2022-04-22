Как найти работу мечты с помощью господдержки

«Я ощутила на себе, как работает господдержка, она реальна и доступна»
На портале «Работа России» открыта запись на обучение по национальному проекту «Демография». Соискателям доступно свыше 24 тысяч образовательных направлений. Все они сформированы с учетом потребностей локального рынка труда: человек получает те знания, которые востребованы в его регионе. После дистанционной подачи заявки необходимо пройти профессиональную ориентацию в ближайшем центре занятости. Там специалисты подберут оптимальную программу для каждого соискателя. Срок обучения может составлять от трех недель до трех месяцев.
«Я решила пройти обучение по программе “Графический дизайн в рекламе и сувенирной продукции”. Мы изучали компьютерные программы, верстку, как работать с сувенирной продукцией, обучение длилось 2,5 месяца. Я защитила диплом на тему разработки бренда и упаковки для фруктовых чипсов со своими иллюстрациями. По итогам обучения я получила диплом государственного образца о профессиональной переподготовке, на основе которого могу вести теперь профессиональную деятельность», — рассказывает начинающий дизайнер Юлия Языкова.
Национальный проект «Демография» помог начинающему дизайнеру Юлии Языковой из Тольятти монетизировать собственное творчество. Сначала молодая женщина обучилась новой профессии благодаря национальному проекту, а затем получила деньги на открытие собственного дела.
Я ощутила на себе, как работает господдержка, она реальна и доступна. Нужно было выбрать или индивидуальное предпринимательство, или самозанятость. А так как я работаю удаленно дома, я выбрала самозанятость, и обратилась по месту жительства в Тольятти в службу занятости. Это было отличной мотивацией для меня.
В Самарской области предусмотрен целый комплекс мер поддержки самозанятых граждан и начинающих предпринимателей, и Юлия также решила воспользоваться одной из них — программой на получение выплаты для открытия собственного дела. В 2021 году в регионе был увеличен размер единовременной финансовой помощи при государственной регистрации предпринимательской деятельности с 58,8 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. На эти средства после защиты перед экспертами своего бизнес-плана Юлия приобрела графический планшет и специальное перо. Теперь она ведет профессиональный блог, предлагая услуги графического дизайнера.
«Под лежачий камень вода не течет. Я понимала, что пора начинать действовать. Государство прямо толкает к мечте, так я решилась на открытие своего дела», — добавила предпринимательница.
Более 75% людей, прошедших обучение благодаря нацпроекту «Демография», нашли работу.
Профориентация помогает выбрать программу обучения
С этого года соискателю после подачи заявки на обучение необходимо пройти профориентацию в ближайшем центре занятости населения. Профессиональная ориентация помогает выбрать сферу деятельности и подходящую образовательную программу. Учитываются личные качества, интересы, ранее полученное образование и опыт соискателя, а также потребности локального рынка труда.
Как и в прошлом году, обучение организуют три оператора: Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), Томский государственный университет и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Например, можно пройти обучение прикладным навыкам по программам Ворлдскиллс. Это позволит гибко встраиваться в меняющиеся условия рынка труда и сохранить доход.
Ворлдскиллс предлагает более 750 образовательных программ по семи направлениям:
- производство и инженерные технологии;
- строительство и строительные технологии;
- транспорт и логистика;
- творчество и дизайн;
- образование;
- сфера услуг;
- информационные и коммуникационные технологии.
«Наша задача — предложить выбор программ, который будет соответствовать текущей ситуации на рынке труда. Нам важно дать человеку возможность либо сохранить имеющуюся квалификацию (например, в период простоя), либо получить дополнительные профессиональные навыки, либо сменить профессию и найти новые источники дохода, — комментирует заместитель генерального директора по подготовке кадров АНО “Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)” — директор Академии Ворлдскиллс Россия Светлана Крайчинская. — Обучение по программам Ворлдскиллс — это быстрые навыки. Минимальный срок, который требуется для повышения квалификации, начинается от трех-четырех недель. Чтобы освоить новую профессию, потребуется до трех месяцев».
Перед обучением заключается трехсторонний или двусторонний договор:
- трехсторонний договор подписывают оператор образовательной программы, будущий работодатель и соискатель;
- двусторонний договор подписывается, если человек намерен открыть свое дело.
За три года нацпроекта «Демография» 423 тысячи людей прошли обучение и повысили квалификацию, чтобы найти работу или открыть свой бизнес.
Национальный проект «Демография» помог оператору колл-центра одной из строительных фирм Тольятти Дарье Исаковой сделать шаг вперед по карьерной лестнице. Дарья по образованию экономист, но с течением времени она убедилась, что область ее интересов лежит в IT-сфере.
Я прошла обучение по направлению data-аналитик. Нас учили работать с огромными массивами данных с помощью специализированных программ. Полученные навыки позволяют аналитику строить более достоверные прогнозы в различных отраслях.
Аналитика и прогнозирование востребованы в большинстве отраслей, от автомобильной промышленности до экологии. Дарья обратила внимание на строительную отрасль: она обрабатывает полученные данные для формирования бизнес-планов, занимается анализом спроса на строительные материалы и составляет прогнозы перспектив работы с поставщиками.
Емкий и интересный курс обучения
После получения профессиональных знаний по нацпроекту «Демография» Анна Утешова из города Яровое Алтайского края решила открыть кафе. Она обучалась профессии кондитера. После завершения курсов Анна зарегистрировалась как самозанятая, решила открыть кафе и фудтраки:
Об организации собственного дела мечтала очень давно, но как-то не хватало профессиональных знаний. В центре занятости населения мне подсказали, что можно поучаствовать в нацпроекте “Демография”. Я даже не ожидала, что курс обучения будет таким емким и интересным.
В настоящий момент Анна уже закупила оборудование, взяла в аренду кафе, где полным ходом идет ремонт. Предпринимательница будет готовить еду сама, продавать ее в кафе и в фудтраках. Она отмечает, что в кулинарии и поварском деле всегда найдется место творчеству, а благодаря ее новому бизнесу в городе Яровое появятся новые рабочие места.
Национальный проект «Демография» был инициирован президентом России Владимиром Путиным и направлен на всестороннюю поддержку семей на каждом этапе: рождение и воспитание детей, помощь в трудоустройстве, активное долголетие для граждан старшего поколения, а также создает условия для ведения здорового образа жизни и регулярных занятий спортом.