В Воронежской области пять человек наградили за спасение пассажиров после ДТП с автобусом

«Денис Каховский, Роман Седых, Роман Трефилов, Анастасия Чернявская, Иван Чернявский — на своих автомобилях отвезли пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Новоусманском районе в больницу. Спасибо им за чувство гражданской ответственности, которое они проявили, за сострадание к людям, которые попали в беду. В условиях чрезвычайной ситуации они смогли быстро принять правильное решение и оказать помощь. Встретился с этими смелыми и решительными воронежцами и вручил именные губернаторские часы»
Он уточнил, один человек не смог прийти на встречу, но ему передадут награду.
Вечером 16 апреля в Новоусманском районе под Воронежем на 524 км автодороги М-4 «Дон» водитель автомобиля «Форд Транзит», двигаясь в направлении Ростова-на-Дону, при выполнении маневра поворота в направлении села Новая Усмань не уступил дорогу рейсовому автобусу «Сетра», следовавшему по маршруту Элиста — Санкт-Петербург. По данным ГУ МВД, в результате аварии от полученных травм три человека погибли и 14 получили травмы различной степени тяжести, 13 из них госпитализированы. Возбуждены два уголовных дела: по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц»).