Глава Рособрнадзора: альтернативы ЕГЭ на ближайшие годы нет

«Молодое поколение понимает, какие он (ЕГЭ. — “Ъ”) возможности дает, что те штампы, которые на него навешивают, это действительно уже штампы», — сказал Музаев.
По его мнению, «ни у одного школьника» в России уже не возникает сомнений в том, что экзамен проводится справедливо и объективно.
Свое выступление глава Рособрнадзора закончил, отчитавшись о готовности ведомства к проведению экзамена на федеральном и региональных уровнях. «Есть у нас и бумага, есть у нас и картриджи, все это лежит в пунктах проведения экзамена», — прокомментировал Музаев опасения родителей старшеклассников, возникшие на фоне недавних новостей о влиянии дефицита бумаги на проведение итоговых экзаменов.
ЕГЭ проводится по всей России с 2009 года. В этом году в итоговой аттестации примут участие почти 737 тыс. человек, в том числе 649 тыс. выпускников текущего года.