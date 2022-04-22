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14:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Рособрнадзора: альтернативы ЕГЭ на ближайшие годы нет

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев считает единый государственный экзамен (ЕГЭ) надежным и объективным. В ходе прямой линии «Единой России» с родителями и старшеклассниками он заявил, что не видит альтернативы ЕГЭ на ближайшие годы.

Источник: РИА "Новости"

«Молодое поколение понимает, какие он (ЕГЭ. — “Ъ”) возможности дает, что те штампы, которые на него навешивают, это действительно уже штампы», — сказал Музаев.

По его мнению, «ни у одного школьника» в России уже не возникает сомнений в том, что экзамен проводится справедливо и объективно.

Свое выступление глава Рособрнадзора закончил, отчитавшись о готовности ведомства к проведению экзамена на федеральном и региональных уровнях. «Есть у нас и бумага, есть у нас и картриджи, все это лежит в пунктах проведения экзамена», — прокомментировал Музаев опасения родителей старшеклассников, возникшие на фоне недавних новостей о влиянии дефицита бумаги на проведение итоговых экзаменов.

ЕГЭ проводится по всей России с 2009 года. В этом году в итоговой аттестации примут участие почти 737 тыс. человек, в том числе 649 тыс. выпускников текущего года.

Андрей Сапожников

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