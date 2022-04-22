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18:23 (мск), источник: ТАСС Наука

«Все побежали — и я побежал». Как возникают массовые психозы?

В истории много примеров, когда группы людей словно бы заболевали массовым помешательством. Часто это происходило на фоне эпидемий, конфликтов и социальных кризисов. Как устроены массовые психозы?

Источник: Reuters

Еще в начале пандемии в Японии за один день практически раскупили всю туалетную бумагу. Газета «Асахи симбун» писала, что причиной ажиотажа послужил слух, будто бумагу и лицевые маски производят из одинакового сырья. Похожие истории происходили в Германии, Британии, России и в других странах. «Битвы за туалетную бумагу» даже стали предметом научных исследований.

Ряд психологов считает, что панические закупки продуктов и бытовых принадлежностей — это проявление массового психоза, вызванного сильным стрессом в обществе.

В прошлом во время эпидемий и социальных кризисов часто возникали такие наваждения, когда тысячи людей начинали вести себя агрессивно или впадали в панику. И хотя общество поменялось, вспышки «психических эпидемий» все еще случаются.

Холера от поляков и «Великий страх»

В 1830—1831 годах в Российской империи бушевала эпидемия холеры. Чиновники вводили карантин, полиция не пускала людей даже в церкви. Это привело к обратному эффекту: люди начали бунтовать. «Распространилась молва, будто холеру производят люди злонамеренные, подкупленные поляками, французами и турками, кои, отравляя колодцы и съестные припасы, производят смертность под видом холеры», — писал в донесении один жандармский офицер.

На фоне реальной войны властей против болезни началась другая — народная война против воображаемого врага.

В столице люди собирались толпами и нападали на предполагаемых отравителей.

Поводом для расправы могла стать мелочь: модная прическа или вычурная одежда, книги или журналы в сумке, иностранный выговор. По городам ходили листки-прокламации: «Начальники ваши — злейшие враги, взявшие с поляков большую сумму денег, чтобы всех вас отравить к Ильину дню».

За 40 лет до этого во Франции произошли события, которые получили название «Великий страх». Страна в тот период переживала сильнейший экономический кризис. По городам прокатились восстания против власти короля. К столице стянули верные королю войска, а парижане захватили и разрушили Бастилию, в которой содержались политические узники.

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Летом 1789 года в разных местах страны распространилась легенда о нашествии то ли разбойников, то ли британцев, то ли австрийцев. Говорили, что они громят села, разоряют поля и сжигают хлеб. Эти страхи не имели под собой абсолютно никаких оснований. Тем не менее тысячи людей в разных регионах страны рассказывали друг другу ужасающие истории о злодеяниях оккупантов.

В городах шли беспрецедентные приготовления к самозащите. Составлялись отряды ополченцев, выставлялись дозоры; повсюду находились те, кто якобы воочию видел приближающихся «разбойников». Паника охватила большую часть страны, но вскоре так же быстро улеглась. Разбойники так и не появились. Зато спустя несколько лет страну охватил революционный террор, и многие аристократы были казнены.

Заражение как способ выжить

События, подобные тем, что случились в России и Франции, принято называть массовыми психозами или психическими эпидемиями. Именно после революционных событий во Франции их стали изучать врачи и ученые. По аналогии с обычными инфекциями они считали, что существуют и инфекции «умственные», или «моральные».

Социолог и психолог Альфред Эспинас одним из первых обратил внимание, что и человеческие, и животные общества подчиняются эффекту подражания.

Самый простой пример — зевота. Высокоразвитые животные, такие как собаки, кошки и шимпанзе, при виде другой зевающей особи непроизвольно повторяют это движение. У людей Эспинас приводил в пример «заразительный кашель»: когда в театре кто-то начинает кашлять, кто-то из соседей обязательно подхватывает.

Спустя больше чем столетие у этой особенности найдут конкретный источник. Итальянский нейробиолог Джакомо Риццолатти обнаружил в мозгу сеть нейронов, которые возбуждаются в процессе имитации действий другого — или наблюдения за его действиями. Риццолатти назовет их «зеркальными нейронами». Они играют ключевую роль в действии «стадного инстинкта» и, как считается, отвечают за эмоциональное заражение.

Биологическая «синхронизация» в целом свойственна многим видам — это связано с эволюционной стратегией выживания. Синхронно двигаются стаи рыб, птиц, хором квакают лягушки в пруду. Когда одна цикада запевает, остальные подхватывают, и вскоре уже гремит целый хор.

Синхронные действия стаи сбивают с толку хищников. Если лягушки квакают хором, то шанс, что самки прилетят на этот громкий звук, тоже оказывается гораздо выше.
Вячеслав Дубынин
физиолог

Подражание происходит не только на уровне действий, но также ощущений и эмоций, подчеркивает эксперт. Это очень древний механизм. Например, в сообществах насекомых или голых землекопов (вид грызунов) лидер выделяет феромоны, которые управляют поведением подчиненных, снижая и повышая уровень агрессии. Выделение гормонов у одной особи вызывает отклик у других.

Болезни без возбудителя

Эмоциональное заражение может быть настолько сильным, что иногда даже вызывает появление физиологических симптомов. Если эмоции (страх, тревога, гнев) достаточно сильны, чтобы вызвать у человека состояние, подобное трансу, его тело само может воспроизводить ожидаемые ощущения. Этим, в частности, объясняют то, что подготовленный человек может ходить босиком по раскаленным углям и не чувствовать боли.

В 1998 году в Иордании после массовой вакцинации от столбняка 800 подростков поразила странная побочная реакция. Они утверждали, что не могут стоять и шевелиться: ноги и руки не слушались их. Но результаты расследования показали, что вакцина не была испорчена, а сам синдром не был связан с введением конкретного препарата. Врачи заключили, что произошло самовнушение. При этом ранее в средствах массовой информации активно муссировались сообщения о том, что вакцина якобы опасна.

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Другой характерный случай, известный как «паника покемонов», произошел в Японии в 1997 году. После просмотра одной из серий аниме «Покемоны» в больницы обратились сотни зрителей, у которых наблюдались эпилептические припадки. Исследователи этого случая отмечали, что только часть пострадавших ранее страдала от эпилепсии. А наблюдения за пациентами показали, что большинство из них после этого случая не испытывали ничего подобного.

Отчасти этот инцидент — как установили позже специалисты Эксетерского университета — возник из-за особых световых вспышек. При частоте мигания от 10 до 30 Гц у пострадавших происходила синхронизация активности клеток зрительной коры. Эта активность затем распространялась дальше в мозг и вызывала всплеск неконтролируемой активности. Именно это происходит во время эпилептического припадка.

Однако психолог Бенджамин Редфорд в статье «Паника покемонов 1997 года» отмечал, что за помощью обращались и те, кто не видел саму серию. Волна госпитализаций не ограничилась днем показа серии, как многие предполагали. В течение следующих дней сюжет о первых припадках показывали по телевидению, число пострадавших с теми же симптомами увеличилось в несколько раз (тогда еще нужную серию нельзя было найти в интернете).

Травма ищет выход

Некоторые виды массовых психозов находят волнами и повторяются из раза в раз — как и обычные эпидемии. Причем выглядит все так, как будто их приносит «вирус», нацеленный на определенную популяцию или национальную группу. Классический пример — синдром коро, о котором большинство европейцев никогда не слышали, но который хорошо знают в Азии.

Чаще всего он встречается у жителей Китая и Таиланда, а также Африки, и касается мужчин. При нем человека преследует навязчивое ощущение, будто его половой член постепенно втягивается в тело. Жертва в это время испытывает панический страх смерти.

На самом деле ничего подобного с ней не происходит, но беспокойство так сильно, что многие попадают в психиатрическую лечебницу.

Антропологи считают, что корни это синдрома отчасти уходят в древние китайские поверья о том, что потеря пениса приводит к смерти. В Африке существуют свои легенды, согласно которым половые органы могут быть взяты злыми духами в качестве «залога». Так, в 1997 году очередная эпидемия коро в Нигерии и Камеруне сопровождалась потасовками. «Больные» нападали на прохожих, в которых подозревали колдунов.

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Другой пример — «синдром отстраненности», который встречается почти исключительно в Швеции. Его обычно переживают дети 9−18 лет, чьи семьи бежали от войны или других катастроф и нашли приют в этой стране. Больные перестают двигаться, говорить, не могут есть и пить, страдают от недержания и не реагируют на внешние раздражители.

По мнению Карла Саллина, педиатра детской больницы имени Астрид Линдгрен при Каролинском университете, это результат психологической травмы, пережитой детьми. При этом, возможно, сама система адаптации беженцев в стране создает условия, при которых травма выражается именно таким образом. «Если соответствующим образом подпитывать такое поведение в обществе, случаев станет больше», — считает он.

Американский исследователь Кристиан Хемпельман, изучавший феномены массовых психогенных болезней, полагает, что психические эпидемии зарождаются в группах людей с низким статусом, испытывающих угнетение и недостаток контроля над своей жизнью. Из-за строгих социальных требований у них нет возможности выразить свой стресс иначе или пройти психотерапию. В результате он выплескивается в форме состояний, которые принимают легитимную для общества форму (например, «местной» болезни или обычая).

В ожидании «синдрома бесконтрольной мутации»

Несмотря на развитие грамотности и повышение уровня жизни, массовые психозы не остаются в прошлом, а только меняют обличие. По мнению медицинского социолога Роберта Бартоломью, сегодня на место страхов перед таинственными потусторонними силами приходят новые страхи. И у них появляется новый мощный способ распространения — интернет и социальные сети.

Например, в августе 2018 года в небольшом мексиканском городке произошло трагическое событие. Разъяренная толпа мужчин сожгла двух приезжих заживо. Этому предшествовали слухи о том, что богатые иностранцы воруют местных детей на органы. Власти регулярно опровергали эти слухи, однако в соцсетях неоднократно появлялись якобы истории о таких похищениях.

По мнению Бартоломью, интернет-среда (и особенно соцсети) создает благоприятную почву для вспышек психических эпидемий.

Он сравнивает соцсети с эхо-камерами — устройствами, в которых любой звук отражается и многократно усиливается. Из-за алгоритмов и собственных настроек человек оказывается окружен той информацией, которая отвечает его верованиям. При этом усиливается подозрительность по отношению к внешней информации.

Другая причина психозов — обилие противоречивой информации и футурошок. Этот термин ввел во второй половине XX века социолог Элвин Тоффлер. Технологии развиваются быстро, а их возможности зачастую превосходят уровень понимания среднего человека. Столкновение (например, в СМИ) с более продвинутой технологией, чем уже знакомые, вызывает опасения у части общества. Особенно это касается тех областей, которые способны изменить природу человека или целого общества (микробиология, генетика, кибернетика, биохимия).

В XXI веке эпидемии психозов будут, вероятно, процветать за счет страха и неуверенности в связи с террористическими угрозами, проблемами окружающей среды и развитием технологий. Какие новые формы он примет, мы не в состоянии предсказать. Возможно, это будет синдром превращения в робота или страх бесконтрольной мутации.
Роберт Бартоломью

По мнению эксперта, невозможно предсказать, будут ли психические эпидемии столь же массовыми, как и в прошлом. Многое зависит от того, какой будет жизнь в обществе, уровень благосостояния и образования. Чем хуже среда, чем меньше в ней механизмов поддержки, чем выше уровень недоверия и агрессии, тем больше вероятность таких вспышек.

Антон Солдатов

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