16:47 (мск), источник: Газета.Ру
Ученые раскрыли секрет первых аниматоров из палеолита
Британские археологи смоделировали анимацию людей каменного века у ночного костра.
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Европейцы каменного века, возможно, собирались ночью у костров, чтобы увидеть простые анимационные картинки, оживающие, когда свет от огня танцевал на камнях с нарисованной там примитивной графикой. Такой вывод сделали британские археологи, изучившие так называемые плакетки — древние палеолитические рисунки на плоских камнях, обнаруженные в XIX веке в скальном убежище Монтастрюк на юге Франции. Статья об этом опубликована в журнале PLOS ONE.
Большинство из этих плакеток имеют размеры от 10 до 20 см и представляют собой изображения животных — обычно лошадей или оленей, вычерченных на одной или на обеих сторонах камня. Создавались они представителями мадленской культуры, обитавших в этом регионе 16−13,5 тыс. лет назад. В качестве одного из доводов в пользу своей теории исследователи указывают на то обстоятельство, что только эти артефакты, обнаруженные в каменном убежище, несут на себе следы воздействия тепла — значит, их обычно размещали возле костров.
Чтобы найти дополнительные подтверждения в пользу реальности древней анимации, Энди Нидхэм и его коллеги создали компьютерные 3D-модели плакеток и использовали виртуальную реальность, чтобы имитировать тусклый свет, танцующий на их поверхности.