Палеонтологи описали самых древних птерозавров Южного полушария Окаменелости двух новых видов летающих ящеров нашли в Аргентине
Фоторепортажи
7Весенний фестиваль Холи в Индии
9Пожар на нефтебазе в Белгороде
05:07 (мск), источник: © РИА Новости

В Венеции вводят предварительное бронирование визитов в город

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Венеция планирует опробовать систему предварительного бронирования однодневных поездок в город, сообщает RTE.

Источник: © РИА Новости

Цель нововведения — справиться с чрезмерным наплывом гостей, которые возвращаются после пандемии.

Новая схема платного посещения города не будет ограничивать число туристов.

Она направлена на то, чтобы стимулировать гостей приезжать в низкий сезон, когда визит в Венецию стоит дешевле.

«Мы начнем с эксперимента, во время которого бронирование будет не обязательным и бесплатным», — заявил заместитель советника Венеции по туризму Симон Вентурини.

Гостям, приехавшим на день, предложат зарегистрироваться и получить за это скидки на посещение музеев. По данным местных СМИ, эксперимент начнется в июне.

Ожидается, что система платного посещения города, которая разрабатывалась в течение многих лет, станет обязательной в 2023 году. Стоимость: от трех до десяти евро в зависимости от сезона.

«Мы будем первыми в мире, кто проведет этот сложный эксперимент», — написал мэр Венеции Луиджи Бруньяро в социальных сетях.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Германия заплатит рекордную сумму России за нефть и газ
В Крыму рассказали, чего панически боится Киев
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь