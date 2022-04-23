05:07 (мск), источник: © РИА Новости
В Венеции вводят предварительное бронирование визитов в город
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Венеция планирует опробовать систему предварительного бронирования однодневных поездок в город, сообщает RTE.
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Цель нововведения — справиться с чрезмерным наплывом гостей, которые возвращаются после пандемии.
Новая схема платного посещения города не будет ограничивать число туристов.
«Мы начнем с эксперимента, во время которого бронирование будет не обязательным и бесплатным», — заявил заместитель советника Венеции по туризму Симон Вентурини.
Гостям, приехавшим на день, предложат зарегистрироваться и получить за это скидки на посещение музеев. По данным местных СМИ, эксперимент начнется в июне.
Ожидается, что система платного посещения города, которая разрабатывалась в течение многих лет, станет обязательной в 2023 году. Стоимость: от трех до десяти евро в зависимости от сезона.
«Мы будем первыми в мире, кто проведет этот сложный эксперимент», — написал мэр Венеции Луиджи Бруньяро в социальных сетях.