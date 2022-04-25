11:33 (мск), источник: N + 1
Собака обнаружила в Польше крупнейший за последние 100 лет клад
В сосуде находились средневековые брактеаты, отчеканенные в начале XIII века.
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Собака по кличке Кайтусь нашла в Польше клад, о чем ее хозяин сообщил археологам. Ученые выехали на место и обнаружили, что это керамический сосуд с брактеатами, которые, похоже, были отчеканены в начале XIII века в Бранденбурге, Саксонии и Силезии. По словам археологов, это крупнейший за последние 100 лет клад, обнаруженный в стране. Об этом сообщает издание Nauka w Polsce.
Большую часть брактеатов обнаружили в Дании, Северной Германии и Норвегии в виде единичных предметов или в кладах, реже — среди сопроводительного инвентаря в женских погребениях. Осенью прошлого года стало известно об обнаружении 22 золотых брактеатов, которые нашел датский археолог-любитель.
Традиция изготовления подобных медальонов прервалась в конце VII — начале VIII века. Однако в первой половине XII века на востоке Германии начали чеканить односторонние монеты из тонких кружков серебра диаметром до 50 миллиметров, аналогичные по весу обычному двустороннему денарию. Впоследствии они также получили название брактеаты, хотя в средневековой литературе их называли иначе. Важной особенностью этих монет, которые в основном использовались на местных рынках, выступала их регулярная реновация: раз в полгода или год их принудительно заставляли обменивать на новые, взимая денежный сбор. Чеканка подобных монет, в том числе и за пределами Германии, продолжалась до XVI века.
В начале апреля в региональное управление по охране культурного наследия во Вроцлаве поступило сообщение об обнаружении клада. Местный житель рассказал, что во время прогулки со своей собакой по кличке Кайтусь в окрестностях города Валбжих, расположенного в Нижнесилезском воеводстве, в какой-то момент питомец начал копаться в земле и наткнулся на сосуд с монетами. На следующий день после этого сообщения на место обнаружения отправилась команда археологов из Вроцлавского университета во главе с Мареком Ковальским (Marek Kowalski).
Археологи обнаружили, что находка представляет собой полуразрушенный глиняный горшок, в котором находились средневековые брактеаты, отчеканенные в первой половине XIII века. Они представляют собой монеты из тонкого листового металла с односторонним тиснением.
На брактеатах были изображены антропоморфные и зооморфные фигуры, например, грифоны, русалки и ангелы, а также архитектурные конструкции. Похоже, они были отчеканены в Бранденбурге, Саксонии и Силезии. По словам археологов, это крупнейший клад, который был найден в Польше за последние 100 лет.
Это не первый случай, когда собака находит ценный клад. Так, в 2018 году на N + 1 рассказывали о том, как домашний питомец обнаружил в Чехии клад урнопольской культуры, который включал 20 артефактов.
Михаил Подрезов