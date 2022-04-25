12:38 (мск), источник: Моя Планета
Необычные традиции празднования дня рождения
Где днем рождения принято делиться, в каких странах на день рождения не стоит наряжаться и где его отмечают дважды. «Моя Планета» — о традициях разных стран.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Традиционное Happy birthday! («С днем рождения!») в Нидерландах не прижилось. Вместо этого здесь принято говорить: «Gefeliciteerd!», что означает «поздравления!». Причем каждому: имениннику, его родителям, супругу или супруге, брату или сестре и даже дальним родственникам, оказавшимся на празднике. В Нидерландах считают несправедливым отдавать все лавры виновнику торжества, пусть это и его день.
Пользователь Victoria в комментарии к статье «Hoera! Ik Ben Jarig!» на сайте Dutch Language Blog:
«Я думаю, это очень странно, когда люди говорят “Поздравляем!” каждому, кого видят. Я была на дне рождения своего парня и кого-то из членов его семьи. Когда меня каждый раз поздравляли, так и хотелось спросить, в чем моя заслуга. Я же их не рожала!»
К счастью, делается это лишь раз — у мальчиков на 18-летие, у девочек на 15-летие. На детских днях рождениях другая традиция — отдавливать ноги. Так что новенькие туфли в этот день лучше не надевать. Иначе уже к вечеру они станут старыми. Вздохнуть спокойно могут лишь те, кто перешагнул «яично-мучной» рубеж.
Пользователь Fury, форум «Русская Аргентина»:
«Короче говоря, после уроков на девчонку высыпали мешок муки одноклассники и разбили о ее голову два яйца. Как я понимаю, традиция. А сын с ней ходит со школы вместе, та же его испачкала в муке — вся кофта, голова, шея… День рождения у нее, а страдать со стиркой теперь мне».
В Мексике на день рождения тоже не стоит наряжаться, потому что, согласно местной традиции, хочет именинник того или нет, у него есть все шансы испачкаться в торте. По крайней мере лицо его точно окажется погруженным в лакомство. Что таким образом желается, не ясно. Но гостям это доставляет веселье, чего нельзя сказать о мамах и женах после торжества. Мексиканские торты содержат много крема, и вывести пятно с одежды может оказаться неразрешимой задачей.
Пользователь buzzl0ver, сайт Yahoo Answers:
«Такая традиция есть не только в Мексике, но и во многих испанских странах. Моя семья сделала это со мной однажды, с тех пор я ненавижу свой день рождения! Это уничтожает праздник! И почти всегда уничтожает торт! Ненавижу эту традицию!»
В Италии жители страны уходят в массовый отпуск, а в Южной Корее отмечают массовый день рождения. Точнее, у корейцев их два: свой собственный и коллективный, который празднуется в лунный Новый год. Так что взрослеют жители страны тоже сообща.
Автор блога Maanchi, посвященного корейской еде и культуре:
«Причем, когда ребенок рождается, согласно местным традициям, ему уже есть год. А если вскоре после его рождения наступает лунный Новый год, моментально исполняется второй. И неважно, что на самом деле ему может быть несколько месяцев отроду! Примечательно, что используют корейцы оба возраста: для поступления в школу — реальный, для таких возможностей, как купить алкоголь или сигареты, — “лунный”. Мама всегда отмечала мой день рождения в соответствии с двумя календарями: корейским и западным. Так здорово иметь два дня рождения в году! Ведь это в два раза больше подарков и поздравлений!»
Отмечать дни рождения в кафе и ресторанах молодежь начала недавно. А вот их родители максимум, что делают, — собираются с родственниками дома.
В любом случае понежиться в кровати имениннику не удастся. Большинство тайцев являются буддистами, и день рождения у них начинается около 6 утра с похода в храм и подношения еды и необходимых вещей для монахов.
Автор блога I am Wannee:
«Мой день рождения был на прошлой неделе. Я не пошел в ресторан и не устроил вечеринку, но отправился в храм с мамой и кузеном… Мы проснулись рано и вышли из дома около шести. Идти было около часа… Это было тяжело, в то утро я особенно хотел спать и чуть ли не засыпал на ходу. Но когда мы пришли, проснулся моментально. Около храма стояли около 500 монахов, и мы испугались, что принесенной нами еды хватит не для всех. Хорошо, что не у меня одного в тот день был праздник».
В некоторых семьях до сих пор сохранилась интересная традиция: на именинников устраивают засаду и измазывают их носы маслом. Таким необычным образом родственники и друзья желают, чтобы все неурядицы с легкостью соскальзывали с виновника торжества.
Mark Lynn Ferguson, автор блога The Revivalist: Word from the Appalachian South:
«Мой день рождения был в пятницу, и, так как мама сейчас живет на расстоянии 250 миль от меня, она попросила моего партнера Райана соблюсти нашу семейную традицию… Раньше, когда я вставал, мама обнимала меня сзади так, что я не мог пошевелиться, и мазала мой нос маслом. В детстве я думал, что это весело. Став подростком, опасался, что оно измажет мне не только нос. А сейчас я зарабатываю деньги, и моя семья живет далеко от меня… Вечером в пятницу мама позвонила и спросила, сделал ли Райан что-то особенное. Я рассказал ей об обеде и описал поздравительную открытку. Она хмыкнула, ожидая большего. Так как мне нечего было добавить, я сменил тему разговора и начал расспрашивать ее о котах, но она перебила меня. “Подожди. Это все?” — спросила она. И по ее тону я понял, что Райану объявлена война… Бедный Райан, он американец и даже не слышал об этой традиции. Я посоветовал ему сменить телефонный номер, так моя мама уже готова содрать с него три шкуры за мой испорченный день рождения».
Если, гуляя по Дании, вы увидите вывешенный из окна национальный флаг, знайте, что сегодня в этом доме отмечается чей-то день рождения. Правда, если в этот день нет какого-то государственного праздника. Флаг Дании означает у местных жителей торжество, в том числе и по случаю дня рождения. Неудивительно, что найти его можно практически в любом супермаркете — на любой вкус и цвет.
Анна Кларк, британка, проживающая в Копенгагене:
«Не каждая страна может похвастаться такой любовью к национальному флагу, как Дания. К сожалению, в день своего рождения я не могу повесить флаг на автобус, так как не являюсь членом королевской семьи, но специально к этому празднику у меня стоит стол со столешницей в виде флага и припрятано много флажков-конфетти».
Еда занимает особое место в китайской культуре. У нас — торт со свечами, означающими возраст именинника, у них — лапша. Делить на части ее нельзя — плохая примета. Важно есть целиком, и чем больше лапши осилит виновник торжества, тем дольше и безоблачнее будет его жизнь.
Пользователь Xiaofu Li, сайт Quora:
«Торт со свечами тоже ставится на стол, но это уже скорее дань моде. А вот лапша — традиция, в необходимость соблюдения которой верят все, от мала до велика. Лапшу едят не только на день рождения. Продолжительной жизни хочет каждый. Возможно, поэтому некоторые жители южной части Китая считают, что северяне едят ее каждый день. Но я не люблю ее и еле запихиваю в себя на день рождения, чтобы угодить бабушке, дедушке. А недавно мама сказала, что у нас это семейное. Оказывается, бабушка с дедушкой тоже терпеть не могут лапшу, но верят, что, съев ее, будут долго жить».