К могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище несут цветы

«Я стараюсь ходить каждый год (возлагать цветы — ред.), был его сторонником во время президентства. Лично знакомы не были, но видел его несколько раз на митингах», — сказал РИА Новости один из пришедших почтить память.
Возложить цветы приходили десятки людей разных возрастов: пожилые люди, молодёжь и семьи с детьми. У могилы политика стоят букеты красных и розовых роз и хризантемы.
Ельцин скончался 23 апреля 2007 года в Москве в Центральной клинической больнице в результате прогрессирования сердечно-сосудистой полиорганной недостаточности (5 ноября 1996 года Ельцин перенес операцию на сердце в российском кардиологическом центре, где ему было сделано множественное аортокоронарное шунтирование).