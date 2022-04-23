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13:10 (мск), источник: © РИА Новости

К могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище несут цветы

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Люди несут цветы к могиле первого президента России Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище, политик ушел из жизни пятнадцать лет назад 23 апреля 2007 года на 77-м году жизни, передаёт корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Я стараюсь ходить каждый год (возлагать цветы — ред.), был его сторонником во время президентства. Лично знакомы не были, но видел его несколько раз на митингах», — сказал РИА Новости один из пришедших почтить память.

Возложить цветы приходили десятки людей разных возрастов: пожилые люди, молодёжь и семьи с детьми. У могилы политика стоят букеты красных и розовых роз и хризантемы.

Ельцин скончался 23 апреля 2007 года в Москве в Центральной клинической больнице в результате прогрессирования сердечно-сосудистой полиорганной недостаточности (5 ноября 1996 года Ельцин перенес операцию на сердце в российском кардиологическом центре, где ему было сделано множественное аортокоронарное шунтирование).

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