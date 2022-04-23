15:01 (мск), источник: Life.ru
Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Сход пламени в Кувуклии в Великую субботу накануне Пасхи символизирует свет Воскресения Христова, верующие считают его святыней.
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В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь. Прямую трансляцию из храма ведут Первый канал, телеканалы «Россия-1», НТВ и «Спас».
Благодатный огонь сходит в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа. За всю историю никому не удалось раскрыть тайну схождения этого чуда. Благодатный огонь в Великую субботу накануне Пасхи символизирует свет Воскресения Христова, верующие считают его святыней.
Кстати, ранее Лайф опубликовал список храмов Москвы и Подмосковья, в которые привезут Благодатный огонь. Святыню из Иерусалима традиционно доставят в столицу в преддверии Светлой Пасхи, а из аэропорта Внуково лампады с огнём передадут в 15 храмов Москвы и пять храмов Подмосковья.