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21:42 (мск), источник: © РИА Новости

«Роскосмос» изобразит на одной из своих ракет украинскую бабушку

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. «Роскосмос» нанесет изображение украинской бабушки, вышедшей к украинским военным с советским флагом, на одну из своих ракет в ходе предстоящих пусков, сообщил в субботу гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Источник: © РИА Новости

«Изображение пожилой женщины-героини с красным знаменем в руках появится на корпусе ракеты-носителя Роскосмоса на одном из ближайших ракетных пусков», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли к украинским военным с советским флагом. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители.

После этого в различных городах России стали появляться баннеры и муралы с изображениями бабушки с советским флагом. Подобные рисунки появились в российских городах, например, в Белгороде, Ярославле, Екатеринбурге и Мурманске, а воронежский губернатор Александр Гусев рассказал, что скульптура бабушки с советским флагом появится в Воронеже ко Дню Победы.

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