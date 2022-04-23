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23 апреля, источник: © РИА Новости

Благодатный огонь из Иерусалима передали представителям епархий РПЦ

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима передан представителям епархий Русской православной церкви (РПЦ) в аэропорту «Внуково-3», сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Источник: РИА "Новости"

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют «чудом схождения Благодатного огня».

ФАП по традиции доставил Благодатный огонь к торжественному патриаршему богослужению в Москву специальным рейсом из Иерусалима.

В течение пасхальной службы лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Представители епархий также отвезут его в Санкт-Петербург и другие города России, в том числе на юг страны, в Сибирь и на Дальний Восток.

Телевизионную трансляцию схождения огня из храма Воскресения Христова в Иерусалиме вели три федеральных телеканала: НТВ, Первый канал и Россия-1.

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