Патриарх пожелал верующим мира, душевных сил, любви и благополучия в семьях

«Я хотел бы всем вам, мои дорогие, пожелать сил душевных, телесных, способности преодолевать трудности в том числе с упованием на волю Божию. Я хотел бы всем пожелать любви, мира, благополучия в семьях, трудовых коллективах, вообще любых общественных объединениях, чтобы люди, общаясь друг с другом, обогащали друг друга, радовались друг другу, и по мере возможностей исключали из общения то, что может ранить друг друга», — сказал патриарх в прямом эфире перед пасхальным богослужением. Патриаршее богослужение, начавшееся в храме Христа Спасителя, транслируют телеканалы «Спас», «Первый канал» и «Россия-1».
Любовь должна сопровождаться ответственностью по отношению к любимым, а Христос заповедал людям простые слова: «любите друг друга», напомнил верующим патриарх Кирилл.
«Если бы этот закон все исполняли, то трудно даже представить, какой была бы жизнь,… замечательным образом изменились бы наши отношения в семьях, в трудовых коллективах, в обществе и государстве, потому что закон любви есть Богом установленная основа человеческих отношений», — сказал предстоятель Русской православной церкви.