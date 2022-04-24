Биологи опровергли миф о трехсекундной памяти рыб Говорят, что память у рыб всего 3 секунды, и вообще они невероятно тупые создания, особенно аквариумные
Фоторепортажи
12Космический размах: главные прорывы года
9Пожар на нефтебазе в Белгороде
00:10 (мск), источник: © РИА Новости

Патриарх пожелал верующим мира, душевных сил, любви и благополучия в семьях

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал верующим душевных сил, мира и исключения из общения того, что может ранить близких.

Источник: © РИА Новости

«Я хотел бы всем вам, мои дорогие, пожелать сил душевных, телесных, способности преодолевать трудности в том числе с упованием на волю Божию. Я хотел бы всем пожелать любви, мира, благополучия в семьях, трудовых коллективах, вообще любых общественных объединениях, чтобы люди, общаясь друг с другом, обогащали друг друга, радовались друг другу, и по мере возможностей исключали из общения то, что может ранить друг друга», — сказал патриарх в прямом эфире перед пасхальным богослужением. Патриаршее богослужение, начавшееся в храме Христа Спасителя, транслируют телеканалы «Спас», «Первый канал» и «Россия-1».

Любовь должна сопровождаться ответственностью по отношению к любимым, а Христос заповедал людям простые слова: «любите друг друга», напомнил верующим патриарх Кирилл.

«Если бы этот закон все исполняли, то трудно даже представить, какой была бы жизнь,… замечательным образом изменились бы наши отношения в семьях, в трудовых коллективах, в обществе и государстве, потому что закон любви есть Богом установленная основа человеческих отношений», — сказал предстоятель Русской православной церкви.

 Германия заплатит рекордную сумму России за нефть и газ
В Крыму рассказали, чего панически боится Киев
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь