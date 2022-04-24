Патриарх Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым

«Дорогие братья и сестры, Христос Воскресе! В праздник святой Пасхи рад обратиться ко всем вам с этим приветствием, которое на протяжении двух тысяч лет победно звучит в нашем мире», — сказал патриарх Кирилл.
Он отметил, что Пасха — самый радостный и главный праздник для всех христиан, в этот день люди славят Спасителя, который, «пережив страдания и мучительную казнь на кресте, воскрес на третий день из мертвых, победил смерть и разрушил власть дьявола над людским родом».
«Пасха — это победа жизни над смертью, света над тьмой. Пасха — безусловное торжество любви Бога к человеку. Своим крестным подвигом и славным Воскресением Христос даровал нам самое важное и ценное, чего только может искать душа — единство с нашим Творцом, возможность быть и называться его детьми, как о том говорит нам Священное Писание», — подчеркнул предстоятель Русской церкви.
По его словам, радость о Воскресении Спасителя не исчезает через день или два после праздника.
«Из духовного опыта многие христиане знают, что пасхальная радость способна наполнить смыслом каждый день жизни, когда в свете Воскресения меркнут все печали и скорби земного бытия, когда из души уходят страхи, тревоги и уныние, ведь Господь действительно близок, по слову Апостола», — рассказал он.
«В эти святые дни желаю вам неиссякаемой духовной радости, здравия, мира и укрепления в вере. Еще раз поздравляю всех вас с праздником Пасхи Божией, свидетельствуя, что воистину Воскресе Христос!», — заключил патриарх Кирилл.