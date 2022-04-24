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09:29 (мск), источник: Российская газета

Путин поздравил православных с Пасхой

Президент направил поздравление православным христианам, всем гражданам России, отмечающим Светлое Христово Воскресение.

Источник: Reuters

Этот великий праздник объединяет вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости, отметил Владимир Путин.

Президент подчеркнул созидательную и плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий, «направленную на сбережение наших богатейших исторических, культурных, духовных традиций, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения».

«И конечно, самого искреннего признания заслуживает социальная, благотворительная деятельность христианских религиозных организаций, их стремление оказывать действенную помощь тем, кто в наше сложное время нуждается в заботе и поддержке», — заявил он.

 Путин поздравил православных с Пасхой
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