12:45 (мск), источник: ТАСС
В Москве выявили 584 случая заражения коронавирусом за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге за сутки составило 587.
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 584 против 602 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в воскресенье.
В относительном выражении прирост составил 0,02%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 757 421 случай заражения.
Число умерших из-за новой болезни возросло на 18 против 15 днем ранее, до 43 138.
В Подмосковье диагностировали 356 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в области выявили 968 765 случаев заражения.
В Санкт-Петербурге, по данным оперштаба, зафиксировали 587 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 516 362 случая заражения.