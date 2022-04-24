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12:45 (мск), источник: ТАСС

В Москве выявили 584 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге за сутки составило 587.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 584 против 602 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в воскресенье.

В относительном выражении прирост составил 0,02%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 757 421 случай заражения.

Число умерших из-за новой болезни возросло на 18 против 15 днем ранее, до 43 138.

В Подмосковье диагностировали 356 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в области выявили 968 765 случаев заражения.

В Санкт-Петербурге, по данным оперштаба, зафиксировали 587 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 516 362 случая заражения.

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